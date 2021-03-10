Петренко заняла 9-е место в гонке Кубка IBU

Вице-чемпионка мира 2017 года в эстафете Ирина Петренко (экс-Варвинец) с двумя промахами стала 9-й в короткой индивидуальной гонке в рамках этапа Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Петренко в четвертый раз в сезоне попала в топ-10 личной гонки Кубка IBU.

На экваторе гонки Кристина Дмитренко занимала шестое место с идеальной стрельбой, однако три незакрытых мишени на третьем огневом рубеже отбросили ее далеко за пределы топ-30.

Вместе с Петренко в топ-20 индивидуальной гонки попала Анна Кривонос, а вот олимпийская чемпионка Вита Семеренко снова разочаровала, не попав в топ-60 с восемью промахами на стрельбище.

Кубок IBU. Обертиллиах. Женщины. Результаты короткой индивидуальной гонки:

1. Ванесса Фогт (Германия, 0+0+0+0) 36:21,8

2. Анастасия Гореева (Россия, 1+2+0+0) +12,1

3. Софи Шово (Франция, 0+2+0+1) +53,5

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9. Ирина Петренко (Украина, 0+1+0+1) +1:24,4

19. Анна Кривонос (Украина, 0+1+1+0) +2:32,3

66. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+3+2) +5:08,6

69. Вита Семеренко (Украина, 1+4+1+2) +5:18,3

86. Надежда Белкина (Украина, 3+1+3+1) +7:19,5