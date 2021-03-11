Нове-Место. Мужская сборная Украины по биатлону провалила спринт

В четверг, 11 марта, в чешском Нове-Место состоялся мужской спринт в рамках девятого этапа Кубка мира.

Первую победу в спринте одержал француз Кантен Фийон Майе, второе место занял норвежец Тарьей Бё, а тройку замкнул итальянец Лукас Хофер, которые отстрелялись без промахов.

Неудачно сложилась гонка для украинцев. Прима сумел избежать штрафных кругов, но это не помогло ему набрать очки в общий зачет Кубка мира.

1. Кантен Фийон Майе (0+0) 22:07,2

2. Тарьей Бё (0+0) +11,3

3. Лукас Гофер (0+0) +14,8

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35. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:32,9

43. Артем Прима (0+0) +1:47,8

86. Богдан Цымбал (1+2) +2:45,2

87. Антон Дудченко (0+2) +2:45,8

93. Артем Тищенко (0+1) +3:05,1