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Нове-Место. Украинцы провалили мужской спринт
Украинцы не попали в топ-30
В четверг, 11 марта, в чешском Нове-Место состоялся мужской спринт в рамках девятого этапа Кубка мира.
Первую победу в спринте одержал француз Кантен Фийон Майе, второе место занял норвежец Тарьей Бё, а тройку замкнул итальянец Лукас Хофер, которые отстрелялись без промахов.
Неудачно сложилась гонка для украинцев. Прима сумел избежать штрафных кругов, но это не помогло ему набрать очки в общий зачет Кубка мира.
1. Кантен Фийон Майе (0+0) 22:07,2
2. Тарьей Бё (0+0) +11,3
3. Лукас Гофер (0+0) +14,8
...
35. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:32,9
43. Артем Прима (0+0) +1:47,8
86. Богдан Цымбал (1+2) +2:45,2
87. Антон Дудченко (0+2) +2:45,8
93. Артем Тищенко (0+1) +3:05,1
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