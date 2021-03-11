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Пидручный: Сегодняшняя гонка не совсем удалась, получилось не так, как мне хотелось

Биатлон
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Украинец недоволен результатом

Пидручный: Сегодняшняя гонка не совсем удалась, получилось не так, как мне хотелось

Новина українською

После финиша в спринтерской гонке, Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление для biathlon.com.ua.

"Сегодняшняя гонка не совсем удалась, получилось не так, как мне хотелось. На стрельбе не было той уверенности, которая была в гонке преследования, трудно было стрелять. Два штрафных круга в сегодняшних погодных условиях - это слишком много.

На трассе чувствовал себя более-менее нормально, но удивился, что так много проиграл на первом круге, ведь сразу включился в гонку, не берег силы. Хорошо, что следующие два круга удалось пройти ровно - я боролся за самое высокое место. В принципе, трасса была в хорошем состоянии.

Гонки в вечернее время мне не очень сильно нравятся, потому что целый день ты должен себя чем-то занять, целый день готовишься к гонке, а это отнимает очень много как физических, так и эмоциональных сил", - сказал Пидручный.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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