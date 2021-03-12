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Нове-Место 2021. Юлия Джима вошла в топ-5 по итогам спринта
Украинка была близка к призовому месту
Ross Burton
На девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) завершилась женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, допустившая один промах. Второе время показала немка Денизе Херрман, третьей стала итальянка Доротея Вирер.
Среди украинок лучшее время показала Юлия Джима, она заняла 5 место.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап.
Нове-Место, Чехия Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 18.11,1 (1 промах).
2. Денизе Херрман (Германия) – отставание 6,1 (0).
3. Доротея Вирер (Италия) – +10,5 (0)
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5. Юлия Джима (0+0) +30,5
26. Дарья Блашко (1+0) +1:20,5
27. Анастасия Меркушина (0+0) +1:22,5
62. Валя Семеренко (1+1) +2:01,6
88. Елена Пидгрушная (1+3) +2:48,9
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