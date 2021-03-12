Джима: Считаю, что гонка довольно-таки неплохая

В чешском Нове-Место завершился женский спринт, который проходил в рамках 9-го этапа Кубка мира по биатлону. Украинка Юлия Джима, финишировавшая в гоне 5-й, поделилась своими эмоциями после гонки.

"Считаю, что гонка довольно-таки неплохая: два нуля для спринта – это очень хорошо (смеется). Трасса какая-то непонятная – не знаешь где лучше ехать: слева, справа или посередине, ведь везде она разная, не знаешь где лыжи будут лучше катить.

То, что связано с погодными условиями, то очень даже терпимо. На рубеже ветра не было, поэтому удалось отработать чисто. Что касается вечерних гонок, то мне больше нравится стартовать в первой половине дня, потому что до вечера много ждать, не знаешь чем целый день заняться. Но, в общем, мы уже привыкли выходить на старт как утром, так и вечером (улыбается)".