Состав украинской команды на гонки преследования в Нове Место

Сегодня, 13 марта в чешском Нове Место в рамках девятого этапа Кубка мира 2020/2021 состоятся гонки преследования.

В 15:45 по киевскому времени на старт выйдут мужчины. Нашу страну представят два биатлонисты - под 35 номером на дистанцию ​​отправится Дмитрий Пидручный (+1.33), а под 43 номером Артем Прима (+1.48).

В 18:30 уже женская часть спортсменок начнет гонку. Здесь за нашу команду выступят:

5. Юлия Джима (+0.30)

26. Дарья Блашко (1.21)

27. Анастасия Меркушина (+1.23)

Результаты мужской спринтерской гонки