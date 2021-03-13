  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Состав украинской команды на гонки преследования в Нове Место
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Состав украинской команды на гонки преследования в Нове Место

Биатлон
(1 голосов)

Пожелаем нашим удачи

Состав украинской команды на гонки преследования в Нове Место

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 марта в чешском Нове Место в рамках девятого этапа Кубка мира 2020/2021 состоятся гонки преследования.

В 15:45 по киевскому времени на старт выйдут мужчины. Нашу страну представят два биатлонисты - под 35 номером на дистанцию ​​отправится Дмитрий Пидручный (+1.33), а под 43 номером Артем Прима (+1.48).

В 18:30 уже женская часть спортсменок начнет гонку. Здесь за нашу команду выступят:

5. Юлия Джима (+0.30)

26. Дарья Блашко (1.21)

27. Анастасия Меркушина (+1.23)

Результаты мужской спринтерской гонки

Результаты женской спринтерской гонки

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...