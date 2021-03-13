Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состав украинской команды на гонки преследования в Нове Место
Пожелаем нашим удачи
Сегодня, 13 марта в чешском Нове Место в рамках девятого этапа Кубка мира 2020/2021 состоятся гонки преследования.
В 15:45 по киевскому времени на старт выйдут мужчины. Нашу страну представят два биатлонисты - под 35 номером на дистанцию отправится Дмитрий Пидручный (+1.33), а под 43 номером Артем Прима (+1.48).
В 18:30 уже женская часть спортсменок начнет гонку. Здесь за нашу команду выступят:
5. Юлия Джима (+0.30)
26. Дарья Блашко (1.21)
27. Анастасия Меркушина (+1.23)
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Один эффективнее двух – Шотландия увеличила отрыв, Украина на грани
- Специально для Леоненко. ВИДЕО гола форварда Аталанты в девятку в матче Серии А
- Победная серия Черноморца, Роналду может вернуться в Реал. Главные новости за 12 марта
- Биатлон-2020/21. Календарь Кубка мира
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули