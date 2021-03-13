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Кубок IBU. Лесюк замкнул ТОП 5 спринта в Обертиллахе

Биатлон
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Украинец сегодня высоко

Кубок IBU. Лесюк замкнул ТОП 5 спринта в Обертиллахе

Taras Lesiuk

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 марта в австрийском Обертиллахе состоялась спринтерская гонка у мужчин в рамках пятого этапа Кубка IBU 2020/2021.

Все три призовых места заняли представители Норвегии, а вот лучшим среди украинцев стал Тарас Лесюк, который с чистой стрельбой стал в итоге пятым.

Кубок IBU. Обертилах

5 этап

Спринт

1. Филипп Андерсен (0+1);

2. Сиверт Гутторм Баккен (0+0) (+4,0с.)

3. Александер Андерсен (0+0) (+6,0с.)

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5. Тарас Лесюк (0+0) (+36,3с.)

22. Руслан Ткаленко (1+1) (+1.09,9с.)

41. Денис Насико (2+2) (+1.50,6с.)

53. Андрей Доценко (0+3) (+2.03,7с.)

80. Руслан Бригадир (0+2) (+2.45,8с.)

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В статье: Кубок IBU Тарас Лесюк
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