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Нове Место. Фийон-Майе побеждает в гонке преследования, Пидручный - 23-й

Биатлон
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Результаты мужского персьюта

Нове Место. Фийон-Майе побеждает в гонке преследования, Пидручный - 23-й

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Сегодня, 13 марта в чешском Нове Место в рамках 9 этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась мужская гонка преследования.

Победу в заезде одержал представитель Франции Кентен Фийон-Майе, серебро у норвежца Йоханеса Бё, а ТОП 3 замкнул еще один француз Эмильен Жаклен.

Что касается единственного украинца в гонке, то Дмитрий Пидручный с 3 промахами и средней скоростью по дистанции стал в итоге 23-м.

Кубок мира 2020/2021. Нове Место

Гонка преследования

Мужчины

1. Кентен Фийон-Майя (1+1+0+0)

2. Йоханнес Бё (1+0+0+1) (+8,0с.)

3. Эмильен Жаклен (0+0+1+0) (+14,6с.)

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22. Дмитрий Пидручный (1+2+0+0) (+2.32,0с.)

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В статье: Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону 2020-2021
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