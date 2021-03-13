Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нове Место. Фийон-Майе побеждает в гонке преследования, Пидручный - 23-й
Результаты мужского персьюта
instagram.com/ibu_biathlonworld
Сегодня, 13 марта в чешском Нове Место в рамках 9 этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась мужская гонка преследования.
Победу в заезде одержал представитель Франции Кентен Фийон-Майе, серебро у норвежца Йоханеса Бё, а ТОП 3 замкнул еще один француз Эмильен Жаклен.
Что касается единственного украинца в гонке, то Дмитрий Пидручный с 3 промахами и средней скоростью по дистанции стал в итоге 23-м.
Кубок мира 2020/2021. Нове Место
Гонка преследования
Мужчины
1. Кентен Фийон-Майя (1+1+0+0)
2. Йоханнес Бё (1+0+0+1) (+8,0с.)
3. Эмильен Жаклен (0+0+1+0) (+14,6с.)
.
.
.
22. Дмитрий Пидручный (1+2+0+0) (+2.32,0с.)
Популярное сейчас
- Ингулец отрывается от зоны вылета. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- 805 позабытых голов, или Трагедия Йозефа Бицана, лучшего бомбардира всех времен
- Победная серия Черноморца, Роналду может вернуться в Реал. Главные новости за 12 марта
- Биатлон в Чехии. Где смотреть гонки девятого этапа Кубка мира?
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО
Новости по теме
- 19:48 Весь спорт Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская спринтерская гонка в Нове Место. Как это было
- 14:26 Весь спорт Лучший в карьере спринт Джимы, возвращение Пидручного и другие итоги этапа Кубка мира в Нове Место (I)
- 17:37 Весь спорт Нове Место. Тарье Бё побеждает в преследовании, Пидручный - в ТОП 10