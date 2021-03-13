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Нове Место. Экхофф снова побеждает в гонке преследования, украинки выступили неудачно

Биатлон
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Результаты женского персьюта

Нове Место. Экхофф снова побеждает в гонке преследования, украинки выступили неудачно

UA-Футбол
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Сегодня, 13 марта в чешском Нове Место в рамках девятого этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась женская гонка преследования.

Победу в заезде одержала представительница Норвегии Тирил Экхофф, серебро у белоруски Динары Алимбековой, а ТОП 3 замкнула немка Франциска Пройс.

Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Юлия Джима, которая с 3 промахами стала в итоге 15-й.

Кубок мира 2020/2021. Нове Место

Гонка преследования

Женщины

1. Тирил Экхофф (0+1+0+0)

2. Динара Алимбекова (0+0+0+0) (+34,6с.)

3. Франциска Пройс (0+1+0+1) (+40,2с.)

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15. Юлия Джима (0+2+1+0) (+1.52,4с.)

25. Дарья Блашко (0+0+1+1) (+2.41,1с.)

55. Анастасия Меркушина (0+3+2+2) (+5.03,8с.)

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В статье: Кубок мира по биатлону 2020-2021
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