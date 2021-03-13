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Тирил Экхофф досрочно выиграла Большой хрустальный глобус сезона 2020/2021
Поздравляем норвежку с заслуженной победой
Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф после победы в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира 2020/2021 в Нове Место досрочно стала триумфаторкой текущего сезона.
Норвежка набрала 1043 очка, а у ее ближайшей преследовательницы, соотечественницы Марте Олсбю-Ройзеланд - 903 очка. Это позволило первой, несмотря на результаты личных гонок на последнем этапе досрочно завоевать Большой хрустальный глобус.
Напомним, что два предыдущих сезона обладательницей Глобуса становилась итальянка Доротея Вирер.
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