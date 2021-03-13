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Тирил Экхофф досрочно выиграла Большой хрустальный глобус сезона 2020/2021

Биатлон
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Поздравляем норвежку с заслуженной победой

Тирил Экхофф досрочно выиграла Большой хрустальный глобус сезона 2020/2021

UA-Футбол
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Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф после победы в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира 2020/2021 в Нове Место досрочно стала триумфаторкой текущего сезона.

Норвежка набрала 1043 очка, а у ее ближайшей преследовательницы, соотечественницы Марте Олсбю-Ройзеланд - 903 очка. Это позволило первой, несмотря на результаты личных гонок на последнем этапе досрочно завоевать Большой хрустальный глобус.

Напомним, что два предыдущих сезона обладательницей Глобуса становилась итальянка Доротея Вирер.

Результаты мужского персьюта

Результаты женского персьюта

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В статье: Тирил Экхофф Кубок мира по биатлону 2020-2021
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