Тирил Экхофф досрочно выиграла Большой хрустальный глобус сезона 2020/2021

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф после победы в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира 2020/2021 в Нове Место досрочно стала триумфаторкой текущего сезона.

Норвежка набрала 1043 очка , а у ее ближайшей преследовательницы, соотечественницы Марте Олсбю-Ройзеланд - 903 очка . Это позволило первой, несмотря на результаты личных гонок на последнем этапе досрочно завоевать Большой хрустальный глобус.

Напомним, что два предыдущих сезона обладательницей Глобуса становилась итальянка Доротея Вирер.

Результаты мужского персьюта