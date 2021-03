Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Смешанная эстафета в Нове Место. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты на девятом этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Гонка с четырьмя этапами и восемью стрельбами начнется в 11:25 по киевскому времени.

Следить за главными событиями преследования при участии сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины

7-1. Дарья Блашко

7-2. Юлия Джима

7-3. Артем Прима

7-4. Дмитрий Пидручный

Полный старт-лист смешанной эстафеты

Биатлон в Чехии. Где смотреть гонки девятого этапа Кубка мира?

Онлайн

12:11. Шестая стрельба!

Тарье Бё на стойке взял два допа, но у Норвегии такой громадный отрыв, что он мог позволить себе и круг штрафа.

Италия и Швеция защитили места в топ-3.

Прима на стойке использовал один доп и вывел Украину на шестое место.

12:08. Прима на отсечке 15,6 км отыграл у Бё-старшего 8 секунд.

12:05. Пятая стрельба!

Тарье Бё закрыл лежку пятью выстрелами и защитил комфортное преимущество Норвегии.

А тут еще и Франция усилиями Симона Дестье зашла на круг штрафа.

Что там у Примы? Артем на лежке не промахивался – Украина поднялась на 8-е место.

12:02. Олсбю-Ройселанд – безоговорочная MVP второго этапа.

Fantastic performance in the standing from Marte Olsbu Roeiseland despite the windy conditions. ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/xmhGIuVBxm — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2021

11:59. Джима завершила этап на 9-м месте

Круг штрафа на лежке серьезно усложнил жизнь Украине. Посмотрим, смогут ли исправить ситуацию Прима и Пидручный.

А преимущество Норвегии на экваторе эстафеты превысило 50 секунд. Никакой интриги…

11:55. Четвертая стрельба!

Олсбю-Ройселанд отработала стойку с пяти выстрелов и увеличила отрыв от Вирер и компании до 43 секунд.

Джима вернулась в топ-10. На стойке Юлии дополнительных патронов не брала.

11:51. Джима на отсечке 8,9 км идет 15-й (+1:42.2). Олсбю-Ройселанд на 25 секунд опережает Бреза-Буше и Вирер.

11:48. Третья стрельба!

Катастрофа… Круг штрафа заработала Джима на лежке. На 15-е место откатилась Украина.

11:45. Экхофф разгромила остальных на первом этапе смешанной эстафеты в Нове Место.

She's just making it look so easy at the moment - @TirilEckhoff hits all 10 targets and gets ???????? off to a great start here. ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/RddMKkJolP — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2021

11:42. Блашко передала эстафету на 9-м месте

Сегодня у Дарьи непривычно хромала стрельба – четыре дополнительных патрона. А вот лыжный ход был очень достойным – четвертое место на этапе.

Юлия Джима уже на дистанции.

11:38. Вторая стрельба!

Еще один дополнительный патрон у Блашко. За счет хорошей скорострельности Дарья вернулась в топ-10.

А Экхофф везет остальным уже четверть минуты.

11:34. На отсечке 3,6 км Экхофф оторвалась от преследовательниц на 8 секунд. Блашко уже 14-я (+23,3).

11:31. Первая стрельба!

Блашко в последний момент избежала проезда по штрафному кругу. Украина только на 17-м месте (+28,2).

А лидерство прогнозируемо захватила Норвегия с Тириль Экхофф.

11:28. Старт гонки:

The final day of competitions in Nove Mesto na Morave has started - good luck to all the teams! ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/z5dMOhpBBK — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2021

У Анаис Шевалье-Буше сразу же сломалась палка – француженка вынуждена опуститься в подвал пелотона.

11:25. Гонка стартовала!

Украину на первом этапе представляет Дарья Блашко.

11:15. В зачете смешанных эстафет Норвегия опережает Францию всего на 8 очков. Сегодня будет жарко!

It is still pretty close in the Mixed Relay standings between Norway and @FedFranceSki - 8 points difference. ????



The two worst results of the season get dropped at the end of today. ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/QebcHLAoR7 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2021

11:05. Сегодня третья и последняя смешанная эстафета сезона. В Оберхофе в этой дисциплине победила Россия, а на чемпионате мира в Поклюке золото взяли норвежцы.

Что касается Украины, то у нас было 10-е место на этапе Кубка мира и обидная четвертая позиция на чемпионате мира с памятной финишной разборкой между Еленой Пидгрушной и Ханной Эберг.

Good morning from Nove Mesto Na Morave. ????



We hope you're up and ready because it's time for the final Mixed Relay of this winter! ???? Can @NSSF_Biathlon pick up where they left off in @BiatlonPokljuka?https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/VZBQz9GQSX — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2021

10:55. Доброе утро! UA-Футбол приглашает всех неравнодушных к биатлону на смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Нове Место. Увлекательная командная гонка стартует ровно через 30 минут!