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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Смешанная эстафета в Нове Место. LIVE

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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Смешанная эстафета в Нове Место. LIVE

biathlonworld.com

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты на девятом этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Гонка с четырьмя этапами и восемью стрельбами начнется в 11:25 по киевскому времени.

Следить за главными событиями преследования при участии сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины

7-1. Дарья Блашко

7-2. Юлия Джима

7-3. Артем Прима

7-4. Дмитрий Пидручный

Полный старт-лист смешанной эстафеты

Биатлон в Чехии. Где смотреть гонки девятого этапа Кубка мира?

Онлайн

12:11. Шестая стрельба!

Тарье Бё на стойке взял два допа, но у Норвегии такой громадный отрыв, что он мог позволить себе и круг штрафа.

Италия и Швеция защитили места в топ-3.

Прима на стойке использовал один доп и вывел Украину на шестое место.

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12:08. Прима на отсечке 15,6 км отыграл у Бё-старшего 8 секунд.

12:05. Пятая стрельба!

Тарье Бё закрыл лежку пятью выстрелами и защитил комфортное преимущество Норвегии.

А тут еще и Франция усилиями Симона Дестье зашла на круг штрафа.

Что там у Примы? Артем на лежке не промахивался – Украина поднялась на 8-е место.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Смешанная эстафета в Нове Место. LIVE - изображение 2

12:02. Олсбю-Ройселанд – безоговорочная MVP второго этапа.

11:59. Джима завершила этап на 9-м месте

Круг штрафа на лежке серьезно усложнил жизнь Украине. Посмотрим, смогут ли исправить ситуацию Прима и Пидручный.

А преимущество Норвегии на экваторе эстафеты превысило 50 секунд. Никакой интриги…

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Смешанная эстафета в Нове Место. LIVE - изображение 3

11:55. Четвертая стрельба!

Олсбю-Ройселанд отработала стойку с пяти выстрелов и увеличила отрыв от Вирер и компании до 43 секунд.

Джима вернулась в топ-10. На стойке Юлии дополнительных патронов не брала.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Смешанная эстафета в Нове Место. LIVE - изображение 4

11:51. Джима на отсечке 8,9 км идет 15-й (+1:42.2). Олсбю-Ройселанд на 25 секунд опережает Бреза-Буше и Вирер.

11:48. Третья стрельба!

Катастрофа… Круг штрафа заработала Джима на лежке. На 15-е место откатилась Украина.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Смешанная эстафета в Нове Место. LIVE - изображение 5

11:45. Экхофф разгромила остальных на первом этапе смешанной эстафеты в Нове Место.

11:42. Блашко передала эстафету на 9-м месте

Сегодня у Дарьи непривычно хромала стрельба – четыре дополнительных патрона. А вот лыжный ход был очень достойным – четвертое место на этапе.

Юлия Джима уже на дистанции.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Смешанная эстафета в Нове Место. LIVE - изображение 6

11:38. Вторая стрельба!

Еще один дополнительный патрон у Блашко. За счет хорошей скорострельности Дарья вернулась в топ-10.

А Экхофф везет остальным уже четверть минуты.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Смешанная эстафета в Нове Место. LIVE - изображение 7

11:34. На отсечке 3,6 км Экхофф оторвалась от преследовательниц на 8 секунд. Блашко уже 14-я (+23,3).

11:31. Первая стрельба!

Блашко в последний момент избежала проезда по штрафному кругу. Украина только на 17-м месте (+28,2).

А лидерство прогнозируемо захватила Норвегия с Тириль Экхофф.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Смешанная эстафета в Нове Место. LIVE - изображение 8

11:28. Старт гонки:

У Анаис Шевалье-Буше сразу же сломалась палка – француженка вынуждена опуститься в подвал пелотона.

11:25. Гонка стартовала!

Украину на первом этапе представляет Дарья Блашко.

11:15. В зачете смешанных эстафет Норвегия опережает Францию всего на 8 очков. Сегодня будет жарко!

11:05. Сегодня третья и последняя смешанная эстафета сезона. В Оберхофе в этой дисциплине победила Россия, а на чемпионате мира в Поклюке золото взяли норвежцы.

Что касается Украины, то у нас было 10-е место на этапе Кубка мира и обидная четвертая позиция на чемпионате мира с памятной финишной разборкой между Еленой Пидгрушной и Ханной Эберг.

10:55. Доброе утро! UA-Футбол приглашает всех неравнодушных к биатлону на смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Нове Место. Увлекательная командная гонка стартует ровно через 30 минут!

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2020-2021
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