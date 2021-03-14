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Артем Прима: Сегодня чувствовал себя намного лучше

Биатлон
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Комментарий украинца

Артем Прима: Сегодня чувствовал себя намного лучше

UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Артем Прима прокомментировал результаты смешанной эстафеты на девятом этапе Кубка мира в Нове Место. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

"Сегодня чувствовал себя намного лучше, чем на предыдущих двух спринтах. Возможно, потому, что дистанция короче, или же из-за того, что немного откатался, сделал две хороших тренировки. Соответственно, отдохнул и более или менее бежалось нормально.

Очень рад, что удалось сработать на стрельбе. В общем, лыжи были хорошие, можно было работать. Спину мы с врачом залечили, поэтому с ней никаких проблем нет" - сказал он.

Напомним, что Украина заняла седьмую позицию в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU.

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В статье: Артем Прима
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