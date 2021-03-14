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Артем Прима: Сегодня чувствовал себя намного лучше
Комментарий украинца
Украинский биатлонист Артем Прима прокомментировал
"Сегодня чувствовал себя намного лучше, чем на предыдущих двух спринтах. Возможно, потому, что дистанция короче, или же из-за того, что немного откатался, сделал две хороших тренировки. Соответственно, отдохнул и более или менее бежалось нормально.
Очень рад, что удалось сработать на стрельбе. В общем, лыжи были хорошие, можно было работать. Спину мы с врачом залечили, поэтому с ней никаких проблем нет" - сказал он.
Напомним, что Украина
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