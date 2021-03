Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Одиночная смешанная эстафета в Нове Место. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию одиночной смешанной эстафеты в рамках девятого этапа Кубка мира в Нове Место (Чехия). Сингл-микст начнется в 14:45 по киевскому времени.

Следить за главными событиями гонки при участии дуэта из Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины

8-1. Анастасия Меркушина

8-2. Богдан Цымбал

Полный старт-лист гонки

Биатлон в Чехии. Где смотреть гонки девятого этапа Кубка мира?

Онлайн

15:07. Норвегия лидирует в гонке. Но впереди еще четыре стрельбы.

Almost a 15 second lead now for @NSSF_Biathlon as Sturla Holm Laegreid clears standing with one extra shot! https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/qjpDCout6T — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2021

15:04. Четвертая стрельба!

Эх, Цымбал…Богдан заработал круг штрафа на стойке. Украина мгновенно откатилась вниз – теперь мы лишь 15-е.

Тем временем Легрейд сделал Норвегию фаворитом эстафеты.

А так выглядит десятка лидеров на экваторе сингл-микста:

15:00. Третья стрельба!

Цымбал с одним допом на лежке поднялся на третье место!

14:57. Франция пока на высоте. Украина в топ-4 – и это радует.

One extra shot for Julia Simon, but she puts @FedFranceSki into the lead as the wind is making life difficult on the range! ????????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/QnjVza83eN — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2021

14:55. Вторая стрельба!

Меркушина взяла еще один доп, что не помешало ей поднять команду на четвертое место!

И сразу же смотрим на топ-10 после первой передачи эстафеты:

14:51. Первая стрельба!

Меркушина взяла один доп и ушла на трассу на 9-м месте.

Француженка Симон с двумя осечками пока лишь на 16-м месте.

14:48. Старт гонки. Первая стрельба уже совсем скоро.

14:45. Гонка стартовала!

Впереди четыре этапа и восемь огневых рубежей.

14:35. Сегодня с биатлоном прощается чех Ондржей Моравец. Он трехкратный олимпийский призер, чемпион мира в смешанной эстафете и победитель одной гонки в Кубке мира!

14:25. Оба сингл-микста в сезоне 2020-2021 выиграла Франция – и обе гонки бежала Жюлья Симон. В Оберхофе ее напарником был Эмильен Жаклен, а на чемпионате мира в Поклюке золото выиграл Антонин Гигонна.

14:15. Добрый день! Подходит к завершению девятый этап Кубка мира в Нове Место. Осталась лишь одна гонка – одиночная смешанная эстафета. За ней мы и предлагаем последить вместе с нами. До старта всего 30 минут!