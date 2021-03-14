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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Одиночная смешанная эстафета в Нове Место. LIVE
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
biathlonworld.com
UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию одиночной смешанной эстафеты в рамках девятого этапа Кубка мира в Нове Место (Чехия). Сингл-микст начнется в 14:45 по киевскому времени.
Следить за главными событиями гонки при участии дуэта из Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Состав сборной Украины
8-1. Анастасия Меркушина
8-2. Богдан Цымбал
Биатлон в Чехии. Где смотреть гонки девятого этапа Кубка мира?
15:07. Норвегия лидирует в гонке. Но впереди еще четыре стрельбы.
Almost a 15 second lead now for @NSSF_Biathlon as Sturla Holm Laegreid clears standing with one extra shot! https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/qjpDCout6T— IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2021
15:04. Четвертая стрельба!
Эх, Цымбал…Богдан заработал круг штрафа на стойке. Украина мгновенно откатилась вниз – теперь мы лишь 15-е.
Тем временем Легрейд сделал Норвегию фаворитом эстафеты.
А так выглядит десятка лидеров на экваторе сингл-микста:
15:00. Третья стрельба!
Цымбал с одним допом на лежке поднялся на третье место!
14:57. Франция пока на высоте. Украина в топ-4 – и это радует.
One extra shot for Julia Simon, but she puts @FedFranceSki into the lead as the wind is making life difficult on the range! ????????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/QnjVza83eN— IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2021
14:55. Вторая стрельба!
Меркушина взяла еще один доп, что не помешало ей поднять команду на четвертое место!
И сразу же смотрим на топ-10 после первой передачи эстафеты:
14:51. Первая стрельба!
Меркушина взяла один доп и ушла на трассу на 9-м месте.
Француженка Симон с двумя осечками пока лишь на 16-м месте.
14:48. Старт гонки. Первая стрельба уже совсем скоро.
Ready? ????— IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2021
Good luck to all the teams!https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/QDMowHoil8
14:45. Гонка стартовала!
Впереди четыре этапа и восемь огневых рубежей.
14:35. Сегодня с биатлоном прощается чех Ондржей Моравец. Он трехкратный олимпийский призер, чемпион мира в смешанной эстафете и победитель одной гонки в Кубке мира!
Have fun and enjoy the last ride, Ondrej! ????#nmnm21 | @Czech_Biathlon | @olympijskytym pic.twitter.com/fSVgfAD1zD— IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2021
14:25. Оба сингл-микста в сезоне 2020-2021 выиграла Франция – и обе гонки бежала Жюлья Симон. В Оберхофе ее напарником был Эмильен Жаклен, а на чемпионате мира в Поклюке золото выиграл Антонин Гигонна.
14:15. Добрый день! Подходит к завершению девятый этап Кубка мира в Нове Место. Осталась лишь одна гонка – одиночная смешанная эстафета. За ней мы и предлагаем последить вместе с нами. До старта всего 30 минут!
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