Кубок IBU. Дмитренко и Насико - седьмые в одиночной смешанной эстафете

Сегодня, 14 марта в австрийском Обертиллахе в рамках 5 этапа Кубка IBU 2020/2021 состоялась одиночная смешанная эстафета.

Победу в заезде одержали представители Норвегии, серебро у россиян, а ТОП 3 замкнули биатлонисты из Франции.

Украинская команда в составе Кристины Дмитренко и Дениса Насико с 8 промахами стала в итоге седьмой.

Кубок IBU. Обертиллах

Одиночная смешанная эстафета

1. Норвегия (0+11)

2. россия (0+6) (+20,0с.)

3. Франция (0+8) (+41,1с.)

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7. Украина (0+8) (+1.38,0с.)