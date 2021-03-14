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Кубок IBU. Дмитренко и Насико - седьмые в одиночной смешанной эстафете
Достойный результат
biathlonworld.com
Сегодня, 14 марта в австрийском Обертиллахе в рамках 5 этапа Кубка IBU 2020/2021 состоялась одиночная смешанная эстафета.
Победу в заезде одержали представители Норвегии, серебро у россиян, а ТОП 3 замкнули биатлонисты из Франции.
Украинская команда в составе Кристины Дмитренко и Дениса Насико с 8 промахами стала в итоге седьмой.
Кубок IBU. Обертиллах
Одиночная смешанная эстафета
1. Норвегия (0+11)
2. россия (0+6) (+20,0с.)
3. Франция (0+8) (+41,1с.)
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7. Украина (0+8) (+1.38,0с.)
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