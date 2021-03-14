Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нове Место. Швеция побеждает в одиночной смешанной эстафете, Украина выступила неудачно
Маємо шо маємо
Сегодня, 14 марта чешском Нове Место в рамках 9 этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась одиночная смешанная эстафета.
Победу в заезде одержали представители Швеции, серебро у норвежцев, а ТОП 3 замкнули биатлонисты из США.
Украинская команда в составе Анастасии Меркушиной и Богдана Цымбала в гонке выступила неудачно и стала в итоге 10-й.
Кубок мира 2020/2021. Нове Место
Одиночная смешанная эстафета
1. Швеция (0+7)
2. Норвегия (0+6) (+1,5с.)
3. США (0+7) (+26,1с.)
.
.
.
10. Украина (1+6) (+1.33,9с.)
Анастасия Меркушина (0+1, 0+1)
Богдан Цымбал (0+1, 1+3)
Анастасия Меркушина (0+0, 0+0)
Богдан Цымбал (0+0, 0+0)
Популярное сейчас
- Добавить огня. Почему Заря - Динамо главный матч сезона
- Кризис Мариуполя продолжается, Колос подтягивается к зоне еврокубков. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
- Биатлон в Чехии. Где смотреть гонки девятого этапа Кубка мира?
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
Новости по теме
- 20:56 Весь спорт Тирил Экхофф досрочно выиграла Большой хрустальный глобус сезона 2020/2021
- 19:06 Весь спорт Нове Место. Экхофф снова побеждает в гонке преследования, украинки выступили неудачно
- 19:04 Весь спорт Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование в Нове Место. Как это было