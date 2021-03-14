Нове Место. Швеция побеждает в одиночной смешанной эстафете, Украина выступила неудачно

Сегодня, 14 марта чешском Нове Место в рамках 9 этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась одиночная смешанная эстафета.

Победу в заезде одержали представители Швеции, серебро у норвежцев, а ТОП 3 замкнули биатлонисты из США.

Украинская команда в составе Анастасии Меркушиной и Богдана Цымбала в гонке выступила неудачно и стала в итоге 10-й.

Кубок мира 2020/2021. Нове Место

Одиночная смешанная эстафета

1. Швеция (0+7)

2. Норвегия (0+6) (+1,5с.)

3. США (0+7) (+26,1с.)

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10. Украина (1+6) (+1.33,9с.)

Анастасия Меркушина (0+1, 0+1)

Богдан Цымбал (0+1, 1+3)

Анастасия Меркушина (0+0, 0+0)

Богдан Цымбал (0+0, 0+0)