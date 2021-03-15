Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фийон-Майе признан лучшим биатлонистом 9-го этапа Кубка мира
Абсолютно заслуженно
biathlonworld.com
Международный союз биатлонистов (IBU) назвал Кантена Фийона-Майе лучшим спортсменом 9-го этапа Кубка мира в Нове Место.
Француз в Чехии впервые в карьере выиграл спринт, а затем оформил победный дубль в гонке преследования.
Кантен Фийон-Майе стал шестикратным победителем личных гонок на этапах Кубка мира и обошел Тарье Бё в борьбе за третью строку в общем зачете.
Ранее UA-Футбол
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шипами прямо в лицо голкиперу: босс Кальяри считает, что рефери должен был удалить Роналду
- Пока мужья проигрывали Нанту: семьи игроков ПСЖ были взяты в заложники грабителями
- Буяльский: До чемпионства Динамо еще очень далеко
- Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская спринтерская гонка в Нове Место. Как это было
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...