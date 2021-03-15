Фийон-Майе признан лучшим биатлонистом 9-го этапа Кубка мира

Международный союз биатлонистов (IBU) назвал Кантена Фийона-Майе лучшим спортсменом 9-го этапа Кубка мира в Нове Место.

Француз в Чехии впервые в карьере выиграл спринт, а затем оформил победный дубль в гонке преследования.

Кантен Фийон-Майе стал шестикратным победителем личных гонок на этапах Кубка мира и обошел Тарье Бё в борьбе за третью строку в общем зачете.