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Фийон-Майе признан лучшим биатлонистом 9-го этапа Кубка мира

Биатлон
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Фийон-Майе признан лучшим биатлонистом 9-го этапа Кубка мира

biathlonworld.com

Новина українською

Международный союз биатлонистов (IBU) назвал Кантена Фийона-Майе лучшим спортсменом 9-го этапа Кубка мира в Нове Место.

Француз в Чехии впервые в карьере выиграл спринт, а затем оформил победный дубль в гонке преследования.

Кантен Фийон-Майе стал шестикратным победителем личных гонок на этапах Кубка мира и обошел Тарье Бё в борьбе за третью строку в общем зачете.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Пайффер признан лучшим биатлонистом этапа Кубка мира в Нове Место.

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В статье: Кантен Фийон Майе Кубок мира по биатлону 2020-2021
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