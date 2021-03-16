  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Экс-лыжница Нильссон в Эстерсунде дебютирует в Кубке мира
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-лыжница Нильссон в Эстерсунде дебютирует в Кубке мира

Биатлон
(1 голосов)

Посмотрим, что из этого получится

Экс-лыжница Нильссон в Эстерсунде дебютирует в Кубке мира

Фото: Imago

Новина українською

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Стина Нильссон вошла в состав сборной Швеции на заключительный этап Кубка мира 2020-2021 в Эстерсунде.

Нильссон в этом сезоне дебютировала в биатлоне. На этапах Кубка IBU ее лучшим результатом является 8-е место в гонке преследования в Брезно-Осрбли. Также Стина на том же этапе в составе сборной Швеции заняла второе место в эстафете.

В общем зачете Кубка IBU Стина Нильссон занимает 32-е место. Это четвертый результат в команде Швеции.

Последний этап Кубка мира 2020-2021 пройдет с 19 по 21 марта. В программе соревнований спринты, гонки преследования и масс-старты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стина Нильссон Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...