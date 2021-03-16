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Экс-лыжница Нильссон в Эстерсунде дебютирует в Кубке мира
Посмотрим, что из этого получится
Фото: Imago
Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Стина Нильссон вошла в состав сборной Швеции на заключительный этап Кубка мира 2020-2021 в Эстерсунде.
Нильссон в этом сезоне дебютировала в биатлоне. На этапах Кубка IBU ее лучшим результатом является 8-е место в гонке преследования в Брезно-Осрбли. Также Стина на том же этапе в составе сборной Швеции заняла второе место в эстафете.
В общем зачете Кубка IBU Стина Нильссон занимает 32-е место. Это четвертый результат в команде Швеции.
Последний этап Кубка мира 2020-2021 пройдет с 19 по 21 марта. В программе соревнований спринты, гонки преследования и масс-старты.
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