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Украина объявила состав на этап Кубка мира в Эстерсунде

Биатлон
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Без сюрпризов

Украина объявила состав на этап Кубка мира в Эстерсунде

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра назвал биатлонистов, которые на этой неделе побегут гонки на заключительном этапе Кубка мира 2020-2021 в шведском Эстерсунде.

Состав сборной Украины на этап Кубка мира в Эстерсунде:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.

Женщины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина.

Последний этап Кубка мира 2020-2021 пройдет с 19 по 21 марта. В программе соревнований спринты, гонки преследования и масс-старты.

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В статье: Дмитрий Пидручный Юлия Джима Кубок мира по биатлону 2020-2021
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Источник:
Суспільне

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