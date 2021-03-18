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Украина объявила состав на этап Кубка мира в Эстерсунде
Без сюрпризов
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра назвал биатлонистов, которые на этой неделе побегут гонки на заключительном этапе Кубка мира 2020-2021 в шведском Эстерсунде.
Состав сборной Украины на этап Кубка мира в Эстерсунде:
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.
Женщины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина.
Последний этап Кубка мира 2020-2021 пройдет с 19 по 21 марта. В программе соревнований спринты, гонки преследования и масс-старты.
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