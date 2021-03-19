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Финиш. Где смотреть гонки десятого этапа Кубка мира?
Последний уик-энд сезона
biathlonworld.com
Финальный этап Кубка мира 2020-2021 пройдет в Эстерсунде (Швеция) с 19 по 21 марта. Лучшие стреляющие лыжники мира пробегут три личных гонки – спринт, преследование и масс-старт.
В Украине в прямом эфире гонки чемпионата мира покажет телеканал UA: Перший.
Также главный старт сезона 2020-2021 будет транслировать и официальный сайт Международного союза биатлонистов.
UA-Футбол по традиции проведет текстовую трансляцию каждой гонки Кубка мира в Нове Место.
Пятница, 19 марта, 13:30: Спринт 7,5 км, женщины
Пятница, 19 марта, 16:30: Спринт 10 км, мужчины
Суббота, 20 марта, 13:15: Гонка преследования 10 км, женщины
Суббота, 20 марта, 16:15: Гонка преследования 12,5 км, мужчины
Воскресенье, 21 марта, 14:00: Масс-старт, 12,5 км, женщины
Воскресенье, 21 марта, 16:30: Масс-старт, 15 км, мужчины
Также вашему вниманию полный календарь Кубка мира в сезоне 2020-2021.
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