Финиш. Где смотреть гонки десятого этапа Кубка мира?

Финальный этап Кубка мира 2020-2021 пройдет в Эстерсунде (Швеция) с 19 по 21 марта. Лучшие стреляющие лыжники мира пробегут три личных гонки – спринт, преследование и масс-старт.

В Украине в прямом эфире гонки чемпионата мира покажет телеканал UA: Перший.

Также главный старт сезона 2020-2021 будет транслировать и официальный сайт Международного союза биатлонистов.

UA-Футбол по традиции проведет текстовую трансляцию каждой гонки Кубка мира в Нове Место.

Полное расписание десятого этапа Кубка мира (время начала гонок киевское)

Пятница, 19 марта, 13:30: Спринт 7,5 км, женщины

Пятница, 19 марта, 16:30: Спринт 10 км, мужчины

Суббота, 20 марта, 13:15: Гонка преследования 10 км, женщины

Суббота, 20 марта, 16:15: Гонка преследования 12,5 км, мужчины

Воскресенье, 21 марта, 14:00: Масс-старт, 12,5 км, женщины

Воскресенье, 21 марта, 16:30: Масс-старт, 15 км, мужчины

Также вашему вниманию полный календарь Кубка мира в сезоне 2020-2021.