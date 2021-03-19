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Экхофф выиграла 7-й спринт подряд, украинки не попали в топ-30

Биатлон
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Результаты первой гонки шведского этапа Кубка мира

Экхофф выиграла 7-й спринт подряд, украинки не попали в топ-30

biathlonworld.com

Новина українською

Тириль Экхофф после досрочного триумфа в общем зачете Кубка мира в Эстерсунде ведет погоню за рекордом Магдалены Форсберг, которая в сезоне 2000-2001 выиграла 14 личных гонок. Норвежка станет абсолютной рекордсменкой женского биатлона, если в Швеции не проиграет ни одной гонки. Сегодня она сделала первый шаг к рекорду – и этот шаг дался Тириль ценой невероятных усилий.

Экхофф после промаха на стойке на 5,5 секунды отставала от графика Доротеи Вирер. За 400 метров до финиша норвежка все еще оставалась второй, но на финальном отрезке спринта ей все же удалось превзойти результат Вирер.

Вместе с Экхофф и Вирер призером последнего спринта сезона стала Ингрид-Ландмарк Тандреволд, которая в четвертый раз в сезоне поднялась на подиум в личной гонке Кубка мира 2020-2021.

Что касается украинок, то подопечные Юрая Санитры сегодня не показали ни точной стрельбы, ни хорошего лыжного хода. Хотя в гонку преследования не смогла отобраться только Анастасия Меркушина, лучшим результатом команды стало скромное 35-е место Елены Пидгрушной.

Кубок мира по биатлону 2020-2021. Эстерсунд. Женщины. Результаты спринта:

1. Тирил Экхофф (Норвегия, 0+1) 18:44,6

2. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +2,5

3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия, 0+0) +6,7

...

35. Елена Пидгрушная (Украина, 1+0) +1:09,3

41. Юлия Джима (Украина, 1+1) +1:19,2

44. Валя Семеренко (Украина, 0+1) +1:22,6

54. Дарья Блашко (Украина, 1+1) +1:36,6

78. Анастасия Меркушина (Украина, 2+1) +2:21,6

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В статье: Тирил Экхофф Кубок мира по биатлону 2020-2021
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