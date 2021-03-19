Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экхофф выиграла 7-й спринт подряд, украинки не попали в топ-30
Результаты первой гонки шведского этапа Кубка мира
biathlonworld.com
Тириль Экхофф после досрочного триумфа в общем зачете Кубка мира в Эстерсунде ведет погоню за рекордом Магдалены Форсберг, которая в сезоне 2000-2001 выиграла 14 личных гонок. Норвежка станет абсолютной рекордсменкой женского биатлона, если в Швеции не проиграет ни одной гонки. Сегодня она сделала первый шаг к рекорду – и этот шаг дался Тириль ценой невероятных усилий.
Экхофф после промаха на стойке на 5,5 секунды отставала от графика Доротеи Вирер. За 400 метров до финиша норвежка все еще оставалась второй, но на финальном отрезке спринта ей все же удалось превзойти результат Вирер.
Вместе с Экхофф и Вирер призером последнего спринта сезона стала Ингрид-Ландмарк Тандреволд, которая в четвертый раз в сезоне поднялась на подиум в личной гонке Кубка мира 2020-2021.
Что касается украинок, то подопечные Юрая Санитры сегодня не показали ни точной стрельбы, ни хорошего лыжного хода. Хотя в гонку преследования не смогла отобраться только Анастасия Меркушина, лучшим результатом команды стало скромное 35-е место Елены Пидгрушной.
1. Тирил Экхофф (Норвегия, 0+1) 18:44,6
2. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +2,5
3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия, 0+0) +6,7
...
35. Елена Пидгрушная (Украина, 1+0) +1:09,3
41. Юлия Джима (Украина, 1+1) +1:19,2
44. Валя Семеренко (Украина, 0+1) +1:22,6
54. Дарья Блашко (Украина, 1+1) +1:36,6
78. Анастасия Меркушина (Украина, 2+1) +2:21,6
Популярное сейчас
- Вильярреалу везет на Динамо. Состоялась жеребьевка 1/4 и полуфинала Лиги Европы
- Опять Бавария - ПСЖ. Состоялась жеребьевка 1/4 и полуфинала Лиги Чемпионов
- "Они оставили на поле пот и кровь". Моуриньо зашел в раздевалку Динамо З и поздравил соперников
- Биатлон-2020/21. Календарь Кубка мира
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
Новости по теме
- 15:51 Весь спорт Экхофф досрочно взяла глобус, нестабильность Джимы и другие события этапа Кубка мира в Нове Место (II)
- 12:33 Весь спорт Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Смешанная эстафета в Нове Место. Как это было
- 20:56 Весь спорт Тирил Экхофф досрочно выиграла Большой хрустальный глобус сезона 2020/2021