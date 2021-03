Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Эстерсунде. Как это было

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию последней в сезоне мужской спринтерской гонки в рамках девятого этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). 10-километровая гонка с двумя стрельбами начнется в 16:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов

2. Дмитрий Пидручный

14. Артем Прима

59. Богдан Цымбал

61. Антон Дудченко

90. Артем Тищенко

Полный старт-лист спринта

Онлайн

17:38. На этом на онлайн подходит к завершению. Друзья, до новых встреч!

17:37. Что ж, Дмитрий Пидручный единственным среди украинцев смог попасть в очковую зону. А Прима не квалифицировался в преследование и досрочно завершил сезон. Полные результаты спринта совсем скоро ожидайте на нашем сайте.

17:32. Тищенко попадает все и на стойке

Но что за лыжный ход…С идеальной стрельбой украинец только на 47-м месте.

17:30. В топ-10 сегодня изменений уже не будет.

Лукас Хофер впервые в карьере единолично выигрывает гонку Кубка мира! 7 лет назад на домашнем этапе в Антхольце итальянец в спринте показал аналогичное время с Симоном Шемппом.

17:24. Тищенко успешен на лежке

Но у Артема лишь 52-й график (+42,9).

17:21. В топ-10 на финише есть новые имена, но на виртуальном подиуме без изменений. Хофер, Самуэльссон и Тарье Бё близки к медалям.

17:19. У Дудченко промах на стойке

Антон опустился на 43-е место (+1:29.4). С таким лыжным ходом попасть в гонку преследования будет сложно.

17:16. Цымбал успешно отработал стойку

С одним кругом штрафа Богдан поднялся на 35-е место (+1:19.5).

17:12. Дудченко закрыл все мишени на лежке

Антон идет 30-м (+34,7).

17:10. Французы Фийон-Майе, Жаклен и Дестье сегодня на высоте!

Смотрим на топ-10 после двух стрельб:

17:08. Цымбал заработал круг штрафа на лежке

У Богдана 45-й график (+48,5).

17:07. Самуэльссон не смог побить график Хофера!

И это повод взглянуть на топ-10 на финише:

Украинцы Пидручный и Прима, увы, не входят даже в топ-15, а ведь финишировали всего 24 биатлониста.

17:03. Тарье Бё с идеальной стрельбой финишировал вторым в 14 секундах позади Хофера.

17:00. Тем временем Легрейд на финише опередил Бё-младшего на 15 секунд. Теперь Стурле важно, чтобы между двумя норвежцами уместились как можно больше соперников.

16:56. Смотрим на промежуточное положение после стрельб:

16:54. Прима не закрыл две мишени и на стойке

Артем остается худшим в стартовой группе. Кажется, украинец сегодня досрочно завершит сезон…

16:52. Легрейд точен и на стойке! Стурла на 26 секунд впереди Йоханнеса Бё, но в 15-ти секундах позади Хофера.

16:50. У Пидручного еще один промах

Дмитрий проигрывает Хоферу неприлично много – 1 минуту и 16 секунд.

16:48. Йоханнес Бё быстро и точно отстрелял на стойке. Теперь у Легрейда нет права на промах.

Хофер выбил 10 из 10! Итальянец на 41 секунду впереди лидера Кубка мира. Это заявка на победу.

16:47. Прима провалился на лежке…

У Артема два круга штрафа и худший график в стартовой группе.

16:46. Легрейд закрыл 5 из 5 на лежке. Норвежец замыкает топ-3 и опережает Йоханнеса Бё почти на 25 секунд.

16:43. Чемпион мира в спринте Мартин Понсилуома на 3,3 секунды перебил график Хофера после стрельбы лежа.

Great start for the Sprint World Champion - @MartinPonsi currently holds the lead after the prone shooting. ????????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/CSb9OjHKCy — IBU World Cup (@IBU_WC) March 19, 2021

16:40. Пидручный мажет на первой стрельбе

Несмотря на один промах, Дмитрий уступает графику Йоханнеса Бё 4 секунды.

Тем временем всеобщим ориентиром стал итальянец Лукас Хофер. Он везет Бё-младшему 35 секунд.

16:39. Йоханнес Бё на лежке заработал два круга штрафа! Какой подарок для Легрейда!

16:37. А вот и старт лидера Кубка мира.

The last men's sprint of the season is underway - and of course, the luck of the draw would have it that Johannes Thingnes Boe opens proceedings. This will be interesting. ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/u8KkNquPin — IBU World Cup (@IBU_WC) March 19, 2021

16:30. Гонка стартовала!

Йоханнес Бё сегодня открывает спринт, а под №2 на знаковой для себя трассе в гонку убежит наш Дмитрий Пидручный.

16:20. После вычета худших гонок сезона Йоханнес Бё опережает Легрейда всего на 7 очков. Посмотрим, изменится ли лидер после сегодняшнего спринта.

Sturla Holm Laegreid is leading the U25 standings - but he's got his eyes set on an even bigger prize: after removing the 4 worst results, he's currently only 7 points behind Johannes Thingnes Boe in the Total Score. ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/wVhdagR9iV — IBU World Cup (@IBU_WC) March 19, 2021

16:10. Йоханнес Бё досрочно выиграл Малый хрустальный глобус в зачете спринтов. А вот борьба за победу в общем зачете между Бё-младшим и Стурлой Легрейдом только начинается!

On the men's side, the fight for the Sprint Score is already settled - Johannes Thingnes Boe will receive the Discipline Globe after today's men sprint no matter what.



The Total Score, however... ???? pic.twitter.com/cXyMkhtM6o — IBU World Cup (@IBU_WC) March 19, 2021

16:00. Добрый день! UA-Футбол приглашает на мужской спринт на последнем этапе сезона 2020-2021. Гонка стартует ровно через 30 минут! Оставайтесь с нами!