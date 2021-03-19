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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Эстерсунде. Как это было

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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Эстерсунде. Как это было

biathlonworld.com

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию последней в сезоне мужской спринтерской гонки в рамках девятого этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). 10-километровая гонка с двумя стрельбами начнется в 16:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов

2. Дмитрий Пидручный

14. Артем Прима

59. Богдан Цымбал

61. Антон Дудченко

90. Артем Тищенко

Полный старт-лист спринта

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17:38. На этом на онлайн подходит к завершению. Друзья, до новых встреч!

17:37. Что ж, Дмитрий Пидручный единственным среди украинцев смог попасть в очковую зону. А Прима не квалифицировался в преследование и досрочно завершил сезон. Полные результаты спринта совсем скоро ожидайте на нашем сайте.

17:32. Тищенко попадает все и на стойке

Но что за лыжный ход…С идеальной стрельбой украинец только на 47-м месте.

17:30. В топ-10 сегодня изменений уже не будет.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Эстерсунде. Как это было - изображение 1

Лукас Хофер впервые в карьере единолично выигрывает гонку Кубка мира! 7 лет назад на домашнем этапе в Антхольце итальянец в спринте показал аналогичное время с Симоном Шемппом.

17:24. Тищенко успешен на лежке

Но у Артема лишь 52-й график (+42,9).

17:21. В топ-10 на финише есть новые имена, но на виртуальном подиуме без изменений. Хофер, Самуэльссон и Тарье Бё близки к медалям.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Эстерсунде. Как это было - изображение 2

17:19. У Дудченко промах на стойке

Антон опустился на 43-е место (+1:29.4). С таким лыжным ходом попасть в гонку преследования будет сложно.

17:16. Цымбал успешно отработал стойку

С одним кругом штрафа Богдан поднялся на 35-е место (+1:19.5).

17:12. Дудченко закрыл все мишени на лежке

Антон идет 30-м (+34,7).

17:10. Французы Фийон-Майе, Жаклен и Дестье сегодня на высоте!

Смотрим на топ-10 после двух стрельб:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Эстерсунде. Как это было - изображение 3

17:08. Цымбал заработал круг штрафа на лежке

У Богдана 45-й график (+48,5).

17:07. Самуэльссон не смог побить график Хофера!

И это повод взглянуть на топ-10 на финише:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Эстерсунде. Как это было - изображение 4

Украинцы Пидручный и Прима, увы, не входят даже в топ-15, а ведь финишировали всего 24 биатлониста.

17:03. Тарье Бё с идеальной стрельбой финишировал вторым в 14 секундах позади Хофера.

17:00. Тем временем Легрейд на финише опередил Бё-младшего на 15 секунд. Теперь Стурле важно, чтобы между двумя норвежцами уместились как можно больше соперников.

16:56. Смотрим на промежуточное положение после стрельб:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Эстерсунде. Как это было - изображение 5

16:54. Прима не закрыл две мишени и на стойке

Артем остается худшим в стартовой группе. Кажется, украинец сегодня досрочно завершит сезон…

16:52. Легрейд точен и на стойке! Стурла на 26 секунд впереди Йоханнеса Бё, но в 15-ти секундах позади Хофера.

16:50. У Пидручного еще один промах

Дмитрий проигрывает Хоферу неприлично много – 1 минуту и 16 секунд.

16:48. Йоханнес Бё быстро и точно отстрелял на стойке. Теперь у Легрейда нет права на промах.

Хофер выбил 10 из 10! Итальянец на 41 секунду впереди лидера Кубка мира. Это заявка на победу.

16:47. Прима провалился на лежке…

У Артема два круга штрафа и худший график в стартовой группе.

16:46. Легрейд закрыл 5 из 5 на лежке. Норвежец замыкает топ-3 и опережает Йоханнеса Бё почти на 25 секунд.

16:43. Чемпион мира в спринте Мартин Понсилуома на 3,3 секунды перебил график Хофера после стрельбы лежа.

16:40. Пидручный мажет на первой стрельбе

Несмотря на один промах, Дмитрий уступает графику Йоханнеса Бё 4 секунды.

Тем временем всеобщим ориентиром стал итальянец Лукас Хофер. Он везет Бё-младшему 35 секунд.

16:39. Йоханнес Бё на лежке заработал два круга штрафа! Какой подарок для Легрейда!

16:37. А вот и старт лидера Кубка мира.

16:30. Гонка стартовала!

Йоханнес Бё сегодня открывает спринт, а под №2 на знаковой для себя трассе в гонку убежит наш Дмитрий Пидручный.

16:20. После вычета худших гонок сезона Йоханнес Бё опережает Легрейда всего на 7 очков. Посмотрим, изменится ли лидер после сегодняшнего спринта.

16:10. Йоханнес Бё досрочно выиграл Малый хрустальный глобус в зачете спринтов. А вот борьба за победу в общем зачете между Бё-младшим и Стурлой Легрейдом только начинается!

16:00. Добрый день! UA-Футбол приглашает на мужской спринт на последнем этапе сезона 2020-2021. Гонка стартует ровно через 30 минут! Оставайтесь с нами!

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2020-2021
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