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Хофер выиграл последний спринт сезона, провал украинцев
Победа для Италии и фиаско Украины
rainews.it/
С идеальной стрельбой заключительный спринт сезона 2020-2021 выиграл лидер сборной Италии Лукас Хофер. Итальянец оформил вторую личную победу в карьере и первую с января 2014 года, когда в спринте в Антхольце показал аналогичное время с Симоном Шемппом.
Позади Хофера в итоговом протоколе спринта расположились Себастьян Самуэльссон и Тарье Бё. Также в зоне цветочной церемонии гонку закончили Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе и Стурла Легрейд.
Лидер Кубка мира Йоханнес Бё, несмотря на два круга штрафа на лежке, занял в гонке седьмое место и защитил первую строку в погоне за Большим хрустальным глобусом.
Украинцы в спринте синхронно провалились. В очки попал только Дмитрий Пидручный, а Артем Прима не смог отобраться в гонку преследования и поставил точку в своих выступлениях в уходящем сезоне.
1. Лукас Хофер (Италия, 0+0) 22:27,1
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0) +4,0
3. Тарье Бё (Норвегия, 0+0) +14,4
...
34. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:35,8
48. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:04,3
50. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +2:05,2
57. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +2:20,3
83. Артем Прима (Украина, 2+2) +3:07,3
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