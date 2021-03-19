Хофер выиграл последний спринт сезона, провал украинцев

С идеальной стрельбой заключительный спринт сезона 2020-2021 выиграл лидер сборной Италии Лукас Хофер. Итальянец оформил вторую личную победу в карьере и первую с января 2014 года, когда в спринте в Антхольце показал аналогичное время с Симоном Шемппом.

Позади Хофера в итоговом протоколе спринта расположились Себастьян Самуэльссон и Тарье Бё. Также в зоне цветочной церемонии гонку закончили Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе и Стурла Легрейд.

Лидер Кубка мира Йоханнес Бё, несмотря на два круга штрафа на лежке, занял в гонке седьмое место и защитил первую строку в погоне за Большим хрустальным глобусом.

Украинцы в спринте синхронно провалились. В очки попал только Дмитрий Пидручный, а Артем Прима не смог отобраться в гонку преследования и поставил точку в своих выступлениях в уходящем сезоне.

Кубок мира по биатлону 2020-2021. Эстерсунд. Мужчины. Результаты спринта:

1. Лукас Хофер (Италия, 0+0) 22:27,1

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0) +4,0

3. Тарье Бё (Норвегия, 0+0) +14,4

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34. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:35,8

48. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:04,3

50. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +2:05,2

57. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +2:20,3

83. Артем Прима (Украина, 2+2) +3:07,3