Тирил Экхофф: Мы финишировали лучше всех как нация

Норвежская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса 2020/2021 Тирил Экхофф на своей официальной странице в Instagram разместила пост, в котором описала эмоции от победы в индивидуальном зачете спринтов и командном Кубке Наций.

"Мой 200-й старт на Кубке мира ознаменовался победой и моим первым спринтерским глобусом. Мы финишировали лучше всех как нация, и это просто мечта"