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Тирил Экхофф: Мы финишировали лучше всех как нация

Биатлон
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Тирил Экхофф: Мы финишировали лучше всех как нация

UA-Футбол
Новина українською

Норвежская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса 2020/2021 Тирил Экхофф на своей официальной странице в Instagram разместила пост, в котором описала эмоции от победы в индивидуальном зачете спринтов и командном Кубке Наций.

"Мой 200-й старт на Кубке мира ознаменовался победой и моим первым спринтерским глобусом. Мы финишировали лучше всех как нация, и это просто мечта"

Напомним, что ранее Елена Пидгрушная поделилась эмоциями от спринта в Эстерсунде.

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В статье: Тирил Экхофф Кубок мира по биатлону 2020-2021
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