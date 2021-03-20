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Тирил Экхофф: Мы финишировали лучше всех как нация
Комментарий примы биатлона
Норвежская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса 2020/2021 Тирил Экхофф на своей официальной странице в Instagram разместила пост, в котором описала эмоции от победы в индивидуальном зачете спринтов и командном Кубке Наций.
"Мой 200-й старт на Кубке мира ознаменовался победой и моим первым спринтерским глобусом. Мы финишировали лучше всех как нация, и это просто мечта"
Напомним, что ранее Елена Пидгрушная
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