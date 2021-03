Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование в Эстерсунде. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию заключительной в сезоне женской гонки преследования в рамках на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). 10-километровый пасьют с четырьмя огневыми рубежами начнется в 13:15 по киевскому времени.

Следить за главными событиями преследования при участии четырех биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток

35. Елена Пидгрушная +1:09

41. Юлия Джима +1:19

44. Валя Семеренко +1:23

55. Дарья Блашко +1:37

Полный старт-лист гонки преследования

13:41. Олсбю-Ройселанд сейчас работает на Магдалену Форсберг и ее рекорд по количеству побед в сезоне. Экхофф нужно отыгрывать более 50 секунд.

Two penalty loops for Marte Olsbu Roeiseland but she gets through the first standing in windy conditions very quickly. Simon and Eckhoff are over 50 seconds behind! ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/hBebYN62h0 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 20, 2021

13:40. Украинки суммарно зашли на семь кругов штрафа

Блашко идет 37-й, Пидгрушная на 40-м месте, а Семеренко регрессировала на 45-е место.

13:36. Третья стрельба!

Олсбю-Ройселанд не закрыла две мишени на стойке. Норвежка решила стрелять быстро – и это не самый плохой выбор в таких условиях.

У Солы три круга штрафа, а на второе место прорвалась Симон.

Очень долго стреляют биатлонистки. Олсбю-Ройселанд была права.

13:33. Олсбю-Ройселанд с заметным отрывом лидирует в гонке, а Херрманн совершила сумасшедший прорыв на 31 позицию! Тем временем Экхофф только 15-я.

That takes some skill - Marte Olsbu Roeiseland has hit all 10 targets in the prone. And so has @DeniseHerrmann_ who has moved up from 34th to 3rd at the halfway stage. ????????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/5Dab6quSj3 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 20, 2021

13:31. У Семеренко и Блашко еще по кругу штрафа, Пидгрушная мажет дважды

Валентина вернулась на трассу на 32-м месте, Дарья идет 38-й, а Елена с тремя промахами на экваторе гонки опустилась на 45-е место.

13:29. Вторая стрельба!

Тандреволд трижды промахнулась на второй лежке. А Олсбю-Ройселанд попадает 5 из 5 и становится лидером гонки!

13:26. Смотрим, что происходило на первой стрельбе.

Lots of penalty loops during the first prone - but Ingrid Landmark Tandrevold manages to knock down all five targets and takes the lead. ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/yL0Z6lZ44M — IBU World Cup (@IBU_WC) March 20, 2021

13:24. Украинки синхронно допустили по промаху

Валя Семеренко поднялась на 34-е место, Пидгрушная идет 36-й, а Блашко переместилась на 43-ю строку.

13:23. Первая стрельба!

Тандреволд стала лидером! А у Экхофф и Вирер по одному промаху. Долго стреляют биатлонистки – ветер на стрельбище весьма ощутимый.

13:20. К слову, сегодняшняя гонка преследования стала исторической. Дистанция между Экхофф и 60-й биатлонисткой после спринта составила всего 1 минуту и 47 секунд. Предыдущий рекорд побит на 8 секунд!

The final Women Pursuit of the winter has started.



Will it be another sprint-pursuit double for @TirilEckhoff or will someone else cross the finish line in first place? ????????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/4TplwigX8Y — IBU World Cup (@IBU_WC) March 20, 2021

13:15. Гонка стартовала!

Тириль Экхофф первой открывает заключительный пасьют сезона.

13:05. Только что стало известно, что Юлия Джима пропустит гонку преследования и будет готовиться к завтрашнему масс-старту. Таким образом, Украину сегодня представят три биатлонистки.

12:55. Посмотрите, что сегодня творится на стрельбище! Стрельба может превратиться в лотерею.

????️????️????️@TirilEckhoff has been the queen of pursuits this winter - but this could be a challenging day at the range.https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/KcqF8EbRQf — IBU World Cup (@IBU_WC) March 20, 2021

12:45. Добрый день! UA-Футбол приглашает всех неравнодушных к биатлону на женское преследование на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Гонка начнется ровно через 30 минут!