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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование в Эстерсунде. LIVE

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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование в Эстерсунде. LIVE

biathlonworld.com

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию заключительной в сезоне женской гонки преследования в рамках на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). 10-километровый пасьют с четырьмя огневыми рубежами начнется в 13:15 по киевскому времени.

Следить за главными событиями преследования при участии четырех биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток

35. Елена Пидгрушная +1:09

41. Юлия Джима +1:19

44. Валя Семеренко +1:23

55. Дарья Блашко +1:37

Полный старт-лист гонки преследования

Финиш. Где смотреть гонки десятого этапа Кубка мира?

Биатлон-2020/21. Календарь Кубка мира

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

13:41. Олсбю-Ройселанд сейчас работает на Магдалену Форсберг и ее рекорд по количеству побед в сезоне. Экхофф нужно отыгрывать более 50 секунд.

13:40. Украинки суммарно зашли на семь кругов штрафа

Блашко идет 37-й, Пидгрушная на 40-м месте, а Семеренко регрессировала на 45-е место.

13:36. Третья стрельба!

Олсбю-Ройселанд не закрыла две мишени на стойке. Норвежка решила стрелять быстро – и это не самый плохой выбор в таких условиях.

У Солы три круга штрафа, а на второе место прорвалась Симон.

Очень долго стреляют биатлонистки. Олсбю-Ройселанд была права.

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13:33. Олсбю-Ройселанд с заметным отрывом лидирует в гонке, а Херрманн совершила сумасшедший прорыв на 31 позицию! Тем временем Экхофф только 15-я.

13:31. У Семеренко и Блашко еще по кругу штрафа, Пидгрушная мажет дважды

Валентина вернулась на трассу на 32-м месте, Дарья идет 38-й, а Елена с тремя промахами на экваторе гонки опустилась на 45-е место.

13:29. Вторая стрельба!

Тандреволд трижды промахнулась на второй лежке. А Олсбю-Ройселанд попадает 5 из 5 и становится лидером гонки!

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование в Эстерсунде. LIVE - изображение 2

13:26. Смотрим, что происходило на первой стрельбе.

13:24. Украинки синхронно допустили по промаху

Валя Семеренко поднялась на 34-е место, Пидгрушная идет 36-й, а Блашко переместилась на 43-ю строку.

13:23. Первая стрельба!

Тандреволд стала лидером! А у Экхофф и Вирер по одному промаху. Долго стреляют биатлонистки – ветер на стрельбище весьма ощутимый.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование в Эстерсунде. LIVE - изображение 3

13:20. К слову, сегодняшняя гонка преследования стала исторической. Дистанция между Экхофф и 60-й биатлонисткой после спринта составила всего 1 минуту и 47 секунд. Предыдущий рекорд побит на 8 секунд!

13:15. Гонка стартовала!

Тириль Экхофф первой открывает заключительный пасьют сезона.

13:05. Только что стало известно, что Юлия Джима пропустит гонку преследования и будет готовиться к завтрашнему масс-старту. Таким образом, Украину сегодня представят три биатлонистки.

12:55. Посмотрите, что сегодня творится на стрельбище! Стрельба может превратиться в лотерею.

12:45. Добрый день! UA-Футбол приглашает всех неравнодушных к биатлону на женское преследование на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Гонка начнется ровно через 30 минут!

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2020-2021
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