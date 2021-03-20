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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Эстерсунде. LIVE

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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Эстерсунде. LIVE

biathlonworld.com

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию последней в сезоне мужской гонки преследования на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Пасьют на 12,5 км с четырьмя заездами на стрельбище начнется в 16:15 по киевскому времени.

Следить за главными событиями преследования при участии квартета биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов

34. Дмитрий Пидручный +1:36

48. Антон Дудченко +2:04

50. Богдан Цымбал +2:05

57. Артем Тищенко +2:20

Полный старт-лист гонки преследования

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16:53. Цымбал и Дудченко прорвались в очковую зону

Богдан отыграл 17 позиций и занял 33-е место, Антон завершил гонку 37-м (+11).

Тищенко с четырьмя промахами замкнул топ-50 (+7).

А это топ-10 преследования в Эстерсунде:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Эстерсунде. LIVE - изображение 1

16:49. Пидручный занял 13-е место

Великолепная гонка от Дмитрия! В преследовании он отыграл 21 позицию.

По чистому времени гонки Пидручный сегодня железно в топ-5. Браво!

16:48. Стурла Легрейд – победитель преследования в Эстерсунде!

Все шло к победе Йоханнеса Бё, но тот не закрыл три мишени на последней стрельбе и отдал победу в руки главному конкуренту за победу в общем зачете Кубка мира.

Бё-младший сегодня второй, а Хофер разменял золото спринта на бронзу в преследовании.

16:45. Топ-10 после финальной стрельбы:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Эстерсунде. LIVE - изображение 2

Пидручный, увы, с двумя промахами на финальной стойке вернулся в гонку на 13-м месте. А был шанс на топ-10.

16:43. Решающая стрельба!

Три промаха у Йоханнеса Бё!

И Легрейд наказывает лидера Кубка мира за эту осечку! Стурла выходит в лидеры преследования!

16:40. Йоханнес Бё сегодня показывает, почему Большой хрустальный глобус должен остаться в его руках.

16:39. Дудченко после точной стойки поднялся на 34-е место, Тищенко и Цымбал за пределами очковой зоны.

16:37. Третья стрельба!

Йоханнес Бё! 5 из 5 от норвежца – и он перехватывает лидерство, ведь у Хофера сразу два промаха.

Легрейд ушел на круг штрафа и еще больше отдалился от лидера Кубка мира.

Что скажет Пидручный? Эх, круг штрафа у Дмитрия. Но скорострельность впечатляет. 12-м вернулся на трассу украинец.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Эстерсунде. LIVE - изображение 3

16:34. Смотрим, как Хофер возвращает себе лидерство. Впрочем, на трассе итальянец уже растерял преимущество над Йоханнесом Бё.

16:33. Цымбал и Дудченко поднялись в очковую зону

Богдан взлетел на 34-е место, Антон замыкает топ-40.

Тищенко после одного промаха на второй стрельбе идет 46-м.

16:30. Вторая стрельба!

Самуэльссон уехал на 300 метров штрафа и отдал лидерство в пользу Хофера!

Йоханнес Бё на второй стрельбе снова безупречен – лидер Кубка мира поднялся уже на второе место.

Тем временем Легрейд также закрыл 5 из 5 и продолжил погоню за соотечественником.

А Пидручный уже 10-й! Какое шикарное начало гонки от капитана сборной Украины.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Эстерсунде. LIVE - изображение 4

16:27. А вот и хайлайты первой стрельбы:

16:24. Пидручный ворвался в топ-20!

Дмитрий идеально отработал лежку и отыграл 18 позиций. Он 16-й в 20 секундах от топ-10.

Среди остальных украинцев без промахов первую стрельбу отработал только Тищенко. У Цымбала и Дудченко по промаху. Эта тройка в топ-40 не входит.

16:22. Первая стрельба!

Самуэльссон точен, а вот Хофер заработал круг штрафа.

В битве за Кубок мира Йоханнес Бё выходит вперед! У Легрейда круг штрафа.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Эстерсунде. LIVE - изображение 5

16:18. Четыре украинца ушли в бой. Тут без неожиданностей.

16:15. Гонка стартовала!

Чемпион спринта Лукас Хофер первым улетел на трассу.

16:05. До вычета худших гонок сезона в борьбе за Малый хрустальный глобус в этой дисциплине впереди Йоханнес Бё (295 очков), Эмильен Жаклен (285) и Стурла Легрейд (284).

15:55. В общем зачете Кубка мира после вчерашнего спринта реальное преимущество Йоханнеса Бё над Стурлой Легрейдом сократилось до 5 очков.

На старте преследования Легрейд будет опережать Бё-младшего на 15 секунд.

15:45. UA-Футбол приветствует всех поклонников биатлона! Через 30 минут на 10-м этапе Кубка мира в Эстерсунде стартует последняя в сезоне мужская гонка преследования. Не пропустите!

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2020-2021
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