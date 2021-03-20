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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Эстерсунде. LIVE
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UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию последней в сезоне мужской гонки преследования на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Пасьют на 12,5 км с четырьмя заездами на стрельбище начнется в 16:15 по киевскому времени.
Следить за главными событиями преследования при участии квартета биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонистов
34. Дмитрий Пидручный +1:36
48. Антон Дудченко +2:04
50. Богдан Цымбал +2:05
57. Артем Тищенко +2:20
Полный старт-лист гонки преследования
Финиш. Где смотреть гонки десятого этапа Кубка мира?
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16:53. Цымбал и Дудченко прорвались в очковую зону
Богдан отыграл 17 позиций и занял 33-е место, Антон завершил гонку 37-м (+11).
Тищенко с четырьмя промахами замкнул топ-50 (+7).
А это топ-10 преследования в Эстерсунде:
16:49. Пидручный занял 13-е место
Великолепная гонка от Дмитрия! В преследовании он отыграл 21 позицию.
По чистому времени гонки Пидручный сегодня железно в топ-5. Браво!
16:48. Стурла Легрейд – победитель преследования в Эстерсунде!
Все шло к победе Йоханнеса Бё, но тот не закрыл три мишени на последней стрельбе и отдал победу в руки главному конкуренту за победу в общем зачете Кубка мира.
Бё-младший сегодня второй, а Хофер разменял золото спринта на бронзу в преследовании.
16:45. Топ-10 после финальной стрельбы:
Пидручный, увы, с двумя промахами на финальной стойке вернулся в гонку на 13-м месте. А был шанс на топ-10.
16:43. Решающая стрельба!
Три промаха у Йоханнеса Бё!
И Легрейд наказывает лидера Кубка мира за эту осечку! Стурла выходит в лидеры преследования!
16:40. Йоханнес Бё сегодня показывает, почему Большой хрустальный глобус должен остаться в его руках.
What a demonstration from Johannes Thingnes Boe - with everything on the line, he has been tremendous so far. ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/PhZAkQXiOE— IBU World Cup (@IBU_WC) March 20, 2021
16:39. Дудченко после точной стойки поднялся на 34-е место, Тищенко и Цымбал за пределами очковой зоны.
16:37. Третья стрельба!
Йоханнес Бё! 5 из 5 от норвежца – и он перехватывает лидерство, ведь у Хофера сразу два промаха.
Легрейд ушел на круг штрафа и еще больше отдалился от лидера Кубка мира.
Что скажет Пидручный? Эх, круг штрафа у Дмитрия. Но скорострельность впечатляет. 12-м вернулся на трассу украинец.
16:34. Смотрим, как Хофер возвращает себе лидерство. Впрочем, на трассе итальянец уже растерял преимущество над Йоханнесом Бё.
Much better from @hoferluki in the second prone but it won't be long until Johannes Thingnes Boe will be breathing down his neck, having hit all 10 targets in prone. ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/yAz15ZPqzz— IBU World Cup (@IBU_WC) March 20, 2021
16:33. Цымбал и Дудченко поднялись в очковую зону
Богдан взлетел на 34-е место, Антон замыкает топ-40.
Тищенко после одного промаха на второй стрельбе идет 46-м.
16:30. Вторая стрельба!
Самуэльссон уехал на 300 метров штрафа и отдал лидерство в пользу Хофера!
Йоханнес Бё на второй стрельбе снова безупречен – лидер Кубка мира поднялся уже на второе место.
Тем временем Легрейд также закрыл 5 из 5 и продолжил погоню за соотечественником.
А Пидручный уже 10-й! Какое шикарное начало гонки от капитана сборной Украины.
16:27. А вот и хайлайты первой стрельбы:
Excellent start for @SebbeSamuelsson and Johannes Thingnes Boe who hit all five targets in the first prone! ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/jBOYSNO4ML— IBU World Cup (@IBU_WC) March 20, 2021
16:24. Пидручный ворвался в топ-20!
Дмитрий идеально отработал лежку и отыграл 18 позиций. Он 16-й в 20 секундах от топ-10.
Среди остальных украинцев без промахов первую стрельбу отработал только Тищенко. У Цымбала и Дудченко по промаху. Эта тройка в топ-40 не входит.
16:22. Первая стрельба!
Самуэльссон точен, а вот Хофер заработал круг штрафа.
В битве за Кубок мира Йоханнес Бё выходит вперед! У Легрейда круг штрафа.
16:18. Четыре украинца ушли в бой. Тут без неожиданностей.
16:15. Гонка стартовала!
Чемпион спринта Лукас Хофер первым улетел на трассу.
16:05. До вычета худших гонок сезона в борьбе за Малый хрустальный глобус в этой дисциплине впереди Йоханнес Бё (295 очков), Эмильен Жаклен (285) и Стурла Легрейд (284).
15:55. В общем зачете Кубка мира после вчерашнего спринта реальное преимущество Йоханнеса Бё над Стурлой Легрейдом сократилось до 5 очков.
На старте преследования Легрейд будет опережать Бё-младшего на 15 секунд.
Sturla Holm Laegreid and Johannes Thingnes Boe finished in 6th and 7th place respectively in today's Men Sprint in Oestersund.— IBU World Cup (@IBU_WC) March 19, 2021
And - how else could it be - they're now even closer to each other in the race to the Men's Total Score. ????
????Manzoni/IBU | #biathlon | #ost21 pic.twitter.com/Ir6JnkHUwG
15:45. UA-Футбол приветствует всех поклонников биатлона! Через 30 минут на 10-м этапе Кубка мира в Эстерсунде стартует последняя в сезоне мужская гонка преследования. Не пропустите!
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