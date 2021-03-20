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Состав украинской команды на гонки преследования в Эстерсунде

Биатлон
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Предпоследний день сезона

Состав украинской команды на гонки преследования в Эстерсунде

UA-Футбол
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Сегодня, 21 марта в шведском Эстерсунде в рамках 10 этапа Кубка мира 2020/2021 состоятся гонки преследования.

В 13:15 на старт выйдут женщины. Три представительницы нашей страны пойдут на старт.

35. Елена Пидрушна (+1.09)

44. Валентина Семеренко (+1.23)

54. Дарья Блашко (+1.36)

DNS. Юлия Джима

В 16:15 в гонку отправятся мужчины. Представительство нашей страны составять 4 спортсмена.

34. Дмитрий Пидручный (+1.36)

48. Антон Дудченко (+2.04)

50. Богдан Цымбал (+2.05)

57. Артем Тищенко (+2.20)

Напомним, что ранее Тирил Экхофф отпраздновала победу в зачете спринтов.

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В статье: Кубок мира по биатлону 2020-2021
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