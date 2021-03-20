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Состав украинской команды на гонки преследования в Эстерсунде
Предпоследний день сезона
Сегодня, 21 марта в шведском Эстерсунде в рамках 10 этапа Кубка мира 2020/2021 состоятся гонки преследования.
В 13:15 на старт выйдут женщины. Три представительницы нашей страны пойдут на старт.
35. Елена Пидрушна (+1.09)
44. Валентина Семеренко (+1.23)
54. Дарья Блашко (+1.36)
DNS. Юлия Джима
В 16:15 в гонку отправятся мужчины. Представительство нашей страны составять 4 спортсмена.
34. Дмитрий Пидручный (+1.36)
48. Антон Дудченко (+2.04)
50. Богдан Цымбал (+2.05)
57. Артем Тищенко (+2.20)
Напомним, что ранее Тирил Экхофф
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