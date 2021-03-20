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Эстерсунд. Олсбю-Ройзеланд побеждает в гонке преследования, Пидгрушная - в ТОП 30

Биатлон
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Результаты женского персьюта

Эстерсунд. Олсбю-Ройзеланд побеждает в гонке преследования, Пидгрушная - в ТОП 30

UA-Футбол
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Сегодня, 21 марта в шведском Эстерсунде в рамках 10 этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась гонка преследования у женщин.

Победу в заезде одержала представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройзеланд, серебро у ее соотечественницы Тирил Экхофф, а ТОП 3 замкнула белоруска Анна Сола.

Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Елена Пидгрушная, которая с 6 промахами и средним ходом по дистанции стала в итоге 30-й.

Кубок мира 2020/2021. Эстерсунд

Гонка преследования

Женщины

1. Марте Олсбю-Ройзеланд (0+0+2+2)

2. Тирил Экхофф (1+ 2+0+1) (+29,3)

3. Анна Сола (0+1+3+1) (+44,0)

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30. Елена Пидгрушная (1+2+2+1) (+3.19,5)

37. Дарья Блашко (1+1+2+1) (+3.54,2)

44. Валя Семеренко (1+1+3+1) (+4.21,3)

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В статье: Тирил Экхофф Марте Ольсбю (Ройзеланд) Кубок мира по биатлону 2020-2021
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