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Эстерсунд. Олсбю-Ройзеланд побеждает в гонке преследования, Пидгрушная - в ТОП 30
Результаты женского персьюта
Сегодня, 21 марта в шведском Эстерсунде в рамках 10 этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась гонка преследования у женщин.
Победу в заезде одержала представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройзеланд, серебро у ее соотечественницы Тирил Экхофф, а ТОП 3 замкнула белоруска Анна Сола.
Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Елена Пидгрушная, которая с 6 промахами и средним ходом по дистанции стала в итоге 30-й.
Кубок мира 2020/2021. Эстерсунд
Гонка преследования
Женщины
1. Марте Олсбю-Ройзеланд (0+0+2+2)
2. Тирил Экхофф (1+ 2+0+1) (+29,3)
3. Анна Сола (0+1+3+1) (+44,0)
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30. Елена Пидгрушная (1+2+2+1) (+3.19,5)
37. Дарья Блашко (1+1+2+1) (+3.54,2)
44. Валя Семеренко (1+1+3+1) (+4.21,3)
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