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Эстерсунд. Стурла Лагрейд побеждает в персьюте, Пидручный - в ТОП 15
Результаты мужской гонки
biathlonworld.com
Сегодня, 21 марта в шведском Эстерсунде в рамках 10 этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась мужская гонка преследования.
Победу в заезде одержал норвежец Стурла Лагрейд, серебро у его соотечественника Йоханеса Бё, а ТОП 3 замкнул итальянец Лукас Хоффер.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, который с 3 промахами и средней скоростью по дистанции стал в итоге 13-м.
Эстерсунд. Кубок мира 2020/2021
Гонка преследования
Мужчины
1. Стурла Лагрейд (1+0+1+0)
2. Йоханнес Бё (0+0+0+3) (+22,6)
3. Лукас Хоффер (1+0+2+1) (+32,4)
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13. Дмитрий Пидручный (0+0+1+2) (+1.52,1)
33. Богдан Цымбал (1+0+3+0) (+3.31,0)
37. Антон Дудченко (1+0+0+2) (+3.58,2)
50. Артем Тищенко (0+1+1+2) (+4.39,3)
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