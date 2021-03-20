Эстерсунд. Стурла Лагрейд побеждает в персьюте, Пидручный - в ТОП 15

Сегодня, 21 марта в шведском Эстерсунде в рамках 10 этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась мужская гонка преследования.

Победу в заезде одержал норвежец Стурла Лагрейд, серебро у его соотечественника Йоханеса Бё, а ТОП 3 замкнул итальянец Лукас Хоффер.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, который с 3 промахами и средней скоростью по дистанции стал в итоге 13-м.

Эстерсунд. Кубок мира 2020/2021

Гонка преследования

Мужчины

1. Стурла Лагрейд (1+0+1+0)

2. Йоханнес Бё (0+0+0+3) (+22,6)

3. Лукас Хоффер (1+0+2+1) (+32,4)

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13. Дмитрий Пидручный (0+0+1+2) (+1.52,1)

33. Богдан Цымбал (1+0+3+0) (+3.31,0)

37. Антон Дудченко (1+0+0+2) (+3.58,2)

50. Артем Тищенко (0+1+1+2) (+4.39,3)