Эстерсунд. Гонки с массовым стартом перенесены, об отмене речь пока не идет

В шведском Эстерсунде сегодня, 21 марта должны пройти последние гонки текущего сезона 2020/2021 - женский и мужской масс старты.

Борьба за Большой хрустальный глобус

Из-за сильного ветра, время начала обеих гонок было смещено организаторами. Так, женщины отправятся на дистанцию ​​в 16:30 по Киеву, а мужчины - в 18:15 . Об отмене стартов пока не идет, но смотря на сильный ветер, такое развитие событий можно прогнозировать.

Ситуация на биатлонном стадионе прямо сейчас: