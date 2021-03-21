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Эстерсунд. Гонки с массовым стартом перенесены, об отмене речь пока не идет
Сильные ветры
biathlonworld.com
В шведском Эстерсунде сегодня, 21 марта должны пройти последние гонки текущего сезона 2020/2021 - женский и мужской масс старты.
Из-за сильного ветра, время начала обеих гонок было смещено организаторами. Так, женщины отправятся на дистанцию в 16:30 по Киеву, а мужчины - в 18:15. Об отмене стартов пока не идет, но смотря на сильный ветер, такое развитие событий можно прогнозировать.
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