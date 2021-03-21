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Дмитрий Пидручный: Хочется напоследок показать хороший результат
Комментарий капитана команды
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал
- Перед началом гонки камера поймала тебя, и ты был счастлив. Воспоминания грели душу, или ощущение конца сезона?
- Это уже давние воспоминания. На каждую гонку настраиваюсь по-новому, думаю о гонке, которую буду бежать именно сейчас. Счастлив? Обычно, я положительно настраиваю себя на старт, стараюсь быть радостным.
То, что конец сезона - в некоторой степени также греет душу, ведь едем домой. Нас еще ждет чемпионат Украины. Мы все с нетерпением его ждем, ведь хотим протестировать новую трассу и новое стрельбище.
- В каком состоянии находилась трасса, и как ты чувствовал себя сегодня на лыжне?
- По сравнению с прошлыми днями, сегодня очень потеплело, соответственно, трасса была мокрая, сильно разбивалась, поэтому трудно было. Думаю, по всему было видно, что трасса не из легких. Чувствовал себя на трассе более-менее нормально, в общем, как всегда, под конец сезона - сил уже мало, но бежать еще можно.
- Завтрашняя гонка - последняя в международном сезоне. В каком настроении находишься сейчас?
- В боевом настроении. Хочется напоследок показать хороший результат и на хорошей ноте завершить сезон, - сказал Пидручный.
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