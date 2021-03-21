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Дмитрий Пидручный: Хочется напоследок показать хороший результат

Биатлон
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Комментарий капитана команды

Дмитрий Пидручный: Хочется напоследок показать хороший результат

UA-Футбол
Новина українською

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал результаты гонки преследованиями и поделился планами на масс старт. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

Борьба за Большой хрустальный глобус

- Перед началом гонки камера поймала тебя, и ты был счастлив. Воспоминания грели душу, или ощущение конца сезона?

- Это уже давние воспоминания. На каждую гонку настраиваюсь по-новому, думаю о гонке, которую буду бежать именно сейчас. Счастлив? Обычно, я положительно настраиваю себя на старт, стараюсь быть радостным.

То, что конец сезона - в некоторой степени также греет душу, ведь едем домой. Нас еще ждет чемпионат Украины. Мы все с нетерпением его ждем, ведь хотим протестировать новую трассу и новое стрельбище.

- В каком состоянии находилась трасса, и как ты чувствовал себя сегодня на лыжне?

- По сравнению с прошлыми днями, сегодня очень потеплело, соответственно, трасса была мокрая, сильно разбивалась, поэтому трудно было. Думаю, по всему было видно, что трасса не из легких. Чувствовал себя на трассе более-менее нормально, в общем, как всегда, под конец сезона - сил уже мало, но бежать еще можно.

- Завтрашняя гонка - последняя в международном сезоне. В каком настроении находишься сейчас?

- В боевом настроении. Хочется напоследок показать хороший результат и на хорошей ноте завершить сезон, - сказал Пидручный.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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