Директор IBU: Если не проведем масс старты сегодня, сезон закончится

Директор Международного союза биатлонистов Борут Нунар рассказал о ситуации в шведском Эстерсунде, где из-за сильного ветра перенесли гонки с массовым стартом.

Борьба за Большой хрустальный глобус

"У нас нет правил, сколько метров в секунду может быть ветер. Стадион должен быть безопасным для всех, кто там находится. И чтобы спортсмены могли стрелять не только так, чтобы шла лотерея.

Можно ли еще сдвигать гонки? У нас будет много проблем по вопросам телетрансляций. Но надеюсь, все будет по плану. Если не проведем сегодня, сезон закончится.

Больше всего опасаемся, что могут улететь баннеры и коврики - надо уйти со стадиона сразу" - сказал он.