Эстерсунд. Тандревольд побеждает в масс старте, Джима - 12-я

Сегодня, 21 марта в шведском Эстерсунде в рамках 10 этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась гонка с массовым стартом у женщин.

Победу в последнем заезде сезона завоевала представительница Норвегии Ингрид Тандревольд, серебро у белоруски Динары Алимбековой, а ТОП 3 замкнула немка Франциска Пройс.

Что касается единственной украинки в ​​гонке, то Юлия Джима с 5 промахами и средней скоростью по дистанции стала в итоге 12-й.

Кубок мира 2020/2021. Эстерсунд

Масс старт

Женщины

1. Ингрид Тандревольд (0+1+3+1)

2. Динара Алимбекова (1+2+0+3) (+6,9)

3. Франциска Пройс (0+1+4+1) (+11,1)

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12. Юлия Джима (0+0+4+1) (+56,6)