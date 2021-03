Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской масс-старт в Эстерсунде. Как это было

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию масс-старта на 10-м этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами, главным событием которой станет борьба между Йоханнесом Бё и Стурлой Легрейдом за Большой хрустальный глобус, начнется в 18:15 по киевскому времени.

Следить за ключевыми событиями масс-старта при участии Дмитрия Пидручного вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов

23. Дмитрий Пидручный

Полный старт-лист масс-старта

Финиш. Где смотреть гонки десятого этапа Кубка мира?

Биатлон-2020/21. Календарь Кубка мира

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

18:57. Сезон официально завершен. UA-Футбол благодарит всех, кто был с нами на протяжении этих четырех месяцев. Друзья, до новых встреч!

18:55. Пидручный занял 27-е место

У Дмитрия четыре промаха и 29-й ход на лыжне.

Топ-10 масс-старта в Эстерсунде:

А малый хрустальный глобус все же взял не Йоханнес, а Тарье Бё. Вот так.

18:50. Симон Дестье – победитель масс-старта в Эстерсунде!

Француз празднует вторую победу в карьере!

Эдуард Латыпов стал вторым и обновил личный рекорд в Кубке мира.

Йоханнес Бё замкнул топ-3. Сегодня он стал трехкратным обладателем Кубка мира и выиграл малый глобус в зачете масс-стартов.

18:48. Дестье уже обошел Латыпова. А Йоханнес Бё проигрывает французу 8,1 секунды! 2 километра до финиша.

18:47. Топ-10 после четвертой стрельбы:

Пидручный с четырьмя промахами опустился на 26-е место.

18:45. Решающая стрельба!

Йоханнес Бё промахивается последним выстрелом! А у Легрейда два промаха. Глобус остается в руках действующего обладателя!!!

18:42. Отсечка 11,3 км. Йоханнес Бё вышел на 3-е место, Легрейд замыкает топ-5 с отставанием в 15 секунд. Ждем финальную стрельбу!

18:40. Хайлайты третьего огневого рубежа.

Perfect from @antoguigo and Benedikt Doll - and it's the @FedFranceSki ace in the lead now.



Johannes Thingnes Boe hits all five targets and is 7 seconds ahead of Sturla Holm Laegreid heading onto the penultimate loop. ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/MifbPSNazE — IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021

18:37. Третья стрельба!

Легрейд на стойке заработал круг штрафа. А вот Йоханнес Бё попадает 5 из 5! Инициатива снова на его стороне. Перед решающей стрельбой 7 секунд в пользу Йоханнеса.

Что там у Пидручного? Еще один промах и 25-е место.

18:35. Отсечка 8,3 км. Легрейд – 6-й, Йоханнес Бё – 12-й. Между двумя норвежцами 11 секунд.

18:32. А в лидеры масс-старта неожиданно прорвался россиянин Латыпов. Да еще и с неплохим отрывом от преследователей.

Latypov and Weger clean all ten targets in prone and they are the new leaders.



Both S.H. Laegreid and J.T. Boe hit the penalty loop once - Laegreid in 8th right now, Boe in 16th. They are separated by 15 seconds. ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/GkbX2vvoZA — IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021

18:30. Вторая стрельба!

Легрейд мажет последним выстрелом! Но и Йоханнес Бё заезжает на круг штрафа. Он только 16-й на экваторе гонки.

Тем временем Пидручный допустил еще один промах – Дмитрий опустился на 22-е место.

18:27. На отсечке 5,3 км Легрейд вышел в лидеры. Йоханнес Бё 9-й (+17,6).

18:25. Смотрим, что происходило на первой стрельбе.

Vetle S. Christiansen is the first man back on the tracks ahead of @simondstx and Sturla H. Laegreid. Johannes Thingnes Boe hits the penalty loop once! ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/bGN8JyPyIk — IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021

18:22. Первая стрельба!

Легрейд попадает 5 из 5 на лежке, а Йоханнес Бё ушел на круг штрафа – Стурла замыкает топ-3, а Йоханнес лишь 13-й. Между двумя претендентами сейчас 20 секунд.

Пидручный с одним промахом замыкает топ-20.

18:17. Первые мгновения гонки.

4 visits to the range ⚪️⚪️⚪️⚫️⚪️

15 km on the tracks ????

30 men ????



One last time. Ready? ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/b03bQn4qZz — IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021

18:15. Гонка стартовала!

Кто же из двух норвежцев возьмет Большой хрустальный глобус?

18:05. У женщин чемпионка масс-старта Ингрид-Ландмарк Тандреволд выиграла гонку с пятью промахами. Посмотрим, что для нас приготовила мужская гонка.

К слову, в зачете масс-стартов перед финальной гонкой в топ-5 входят Тарье Бё (175 очков), Йоханнес Бё (166), Кантен Фийон-Майе (165), Арнд Пайффер (159) и Стурла Легрейд (154).

Sturla Holm Laegreid vs Johannes Thingnes Boe ????



Their last battle of the season begins in just a little while.https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/ucySJuAipg — IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021

17:55. Итак, перед последней гонкой сезона Легрейд после вычета четырех худших результатов опережает Бё-младшего ровно на одно очко.

Стурла впервые в карьере выиграет Кубок мира, если опередит Йоханнеса и при этом финиширует в топ-8. У Бё-младшего задача чуть попроще – ему просто нужно оказаться в итоговом протоколе гонки выше Легрейда.

17:45. Вот и дождались мы кульминации сезона в мужской программе Кубка мира по биатлону! По итогам масс-старта определится обладатель Большого хрустального глобуса – двукратный чемпион Кубка мира Йоханнес Бё в борьбе за хет-трик сразится со вчерашним дебютантом Стурлой Легрейдом. Гонка начнется в 18:15 по киевскому времени!