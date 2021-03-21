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Эстерсунд. Дестье побеждает в масс старте, Йоханес забирает Большой хрустальный глобус

Биатлон
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Результаты мужского масс старта

Эстерсунд. Дестье побеждает в масс старте, Йоханес забирает Большой хрустальный глобус

UA-Футбол
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Сегодня, 21 марта в шведском Эстерсунде в рамках 10 этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.

Победу в последнем заезде сезона одержал представитель Франции Симон Дестье, серебро у россиянина Эдуарда Латыпова, а ТОП 3 замкнул норвежец Йоханнес Бё.

Что касается единственного украинца в гонке, то Дмитрий Пидручный с 4 промахами и слабой скоростью по дистанции стал в итоге 27-м.

Главный конкурент Йоханеса Бё в борьбе за Большой хрустальный глобус, его соотечественник Стурла Лагрейд финишировал в итоге 8-м. Таким образом, именно младший Бё стал лучшим биатлонистом сезона 2020/2021.

Кубок мира 2020/2021. Эстерсунд

Масс старт

Мужчины

1. Симон Дестье (0+1+1+0)

2. Эдуард Латыпов (0+0+2+0) (+8,9)

3. Йоханнес Бё (1+1+0+1) (+17,5)

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27. Дмитрий Пидручный (1+1+1+1) (+2.36,7)

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В статье: Йоханнес Бе Кубок мира по биатлону 2020-2021
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