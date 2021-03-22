  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Экхофф и Легрейд – лидеры сезона по личным победам в Кубке мира
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экхофф и Легрейд – лидеры сезона по личным победам в Кубке мира

Биатлон
(1 голосов)

Норвежцы на высоте

Экхофф и Легрейд – лидеры сезона по личным победам в Кубке мира

biathlonworld.com

Новина українською

Тириль Экхофф на пути к первому в карьере Большому хрустальному глобусу выиграла 13 гонок в сезоне и повторила рекорд Магдалены Форсберг 20-летней давности.

Больше трех гонок в сезоне взяли только представители сборной Норвегии и француз Кантен Фийон-Майе (3 победы). Компанию Экхофф в этом списке составили Стурла Легрейд (7), Йоханнес Бё (4), Марте Олсбю-Ройселанд (3) и Тарье Бё (3).

Больше раза в Кубке мира 2020-2021 также побеждали Ханна Эберг, Жюлья Симон, Лиза Тереза Хаузер и Симон Дестье.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Украина замкнула топ-10 в медальном зачете Кубка мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тирил Экхофф Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...