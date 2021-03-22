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Экхофф и Легрейд – лидеры сезона по личным победам в Кубке мира
Норвежцы на высоте
biathlonworld.com
Тириль Экхофф на пути к первому в карьере Большому хрустальному глобусу выиграла 13 гонок в сезоне и повторила рекорд Магдалены Форсберг 20-летней давности.
Больше трех гонок в сезоне взяли только представители сборной Норвегии и француз Кантен Фийон-Майе (3 победы). Компанию Экхофф в этом списке составили Стурла Легрейд (7), Йоханнес Бё (4), Марте Олсбю-Ройселанд (3) и Тарье Бё (3).
Больше раза в Кубке мира 2020-2021 также побеждали Ханна Эберг, Жюлья Симон, Лиза Тереза Хаузер и Симон Дестье.
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