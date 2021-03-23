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Блашко и Дудченко вошли в топ-10 молодежного зачета Кубка мира

Биатлон
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Блашко и Дудченко вошли в топ-10 молодежного зачета Кубка мира

Новина українською

Дарья Блашко в сезоне 2020-2021 в рамках Кубка мира набрала 273 очка и заняла десятое место в молодежной классификации (до 25 лет). Обладательницей синей майки в этом зачете стала белоруска Динара Алимбекова.

В общем зачете Кубка мира Блашко стала 31-й. Лучшую гонку в сезоне натурализованная украинка пробежала в декабре прошлого года на этапе в Контиолахти, когда заняла 12-е место в преследовании.

Антон Дудченко в прошлом сезоне в гонках Кубка мира набрал 83 очка, что позволило ему войти в топ-10 биатлонистов, чей возраст не превышает 25 лет. Победителем в этом зачете с большим отрывом стал вице-чемпион Кубка мира Стурла Легрейд.

Дудченко свой второй сезон в Кубке мира закончил на 52-м месте. Украинец на этапе Кубка мира в Антхольце в индивидуальной гонке занял 5-е место. Ранее Антон ни разу не поднимался выше 20-й позиции.

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В статье: Дарья Блашко Антон Дудченко Кубок мира по биатлону 2020-2021
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