Йоханнес Бё вырвал глобус из рук Легрейда, Экхофф не осилила рекорд Форсберг и другие события этапа Кубка мира в Эстерсунде

Первый в истории сезон в Кубке мира с пустыми трибунами в воскресенье вечером окончательно отправился в анналы истории. Как и год назад, у мужчин судьба Большого хрустального глобуса решилась на заключительном огневом рубеже, а у женщин Тириль Экхофф, давно убив интригу в общем зачете, не сумела напоследок прибрать к своим рукам рекорд всех времен Магдалены Форсберг.

Йоханнес Бё – король драмы. Так он выиграл два из трех глобусов

Кто бы мог подумать, что после прошлогодней дуэли Йоханнеса Бё и Мартена Фуркада за Большой хрустальный глобус в преследовании в Контиолахти в прошедшем сезоне развязка в борьбе за победу в Кубке мира будет еще более драматичной, причем если год назад Бё-младший мог себе позволить финишировать на несколько позиций позади своего визави, то в этот раз Йоханнесу нужно было опережать Легрейда, ведь в виртуальной классификации перед масс-стартом в Эстерсунде он отставал на одно очко.

По ходу судьбоносной гонки Бё-младший наверняка не раз вспоминал, как накануне в преследовании застрелился на последнем огневом рубеже и собственноручно вручил Легрейду победу в гонке. На экваторе масс-старта дела у действующего короля Кубка мира шли так себе – с двумя промахами он занимал лишь 16-е место, в то время как Легрейд шел 8-м (Стурле ни при каких обстоятельствах нельзя было выпадать из топ-8).

Когда все было в руках Легрейда, выяснилось, что близость Большого хрустального глобуса – слишком тяжелая ноша для биатлониста, который лишь год назад дебютировал на уровне Кубка мира. На стойке Стурла заработал три круга штрафа, в то время как Йоханнес позволил себе лишь один промах и улетел навстречу третьему подряд триумфу в генеральной классификации, что позволило Бё-младшему превзойти самого Уле-Эйнара Бьорндалена, который при всем своем величии никогда не собирал «хет-трик» в Кубке мира, дважды ограничившись «дублями».

Johannes Thingnes Bø becomes 1st biathlete from @NSSF_Biathlon to win 3 @IBU_WC overall crystal globes in a row.

Only Frank Ullrich and @raphael_poiree have also won 3 WCs in a row, while @martinfkde was unbeaten SEVEN seasons in a row ???? pic.twitter.com/Pe7SSP3Rbk — Biathlon facts&stats (@BiathlonStats) March 21, 2021

Нам же остается сердечно поблагодарить Стурлу Легрейда за его сенсационный перформанс в сезоне 2020-2021. Он не допустил того, чего мы больше всего боялись после ухода Мартена Фуркада, – Йоханнес Бё, сам того не ожидая, получил нового монстра, с которым ему придется бороться не один год. Легрейд в первом полноценном сезоне превзошел Бё-младшего по победам, забрал столько же малых глобусов и был гораздо успешен на чемпионате мира в Поклюке. Что же произойдет дальше?

Sturla Holm Laegreid might have just missed out on the Total Score but he adds the U25 trophy to his 2 Discipline Globes. ????



What an incredible season, Sturla! So well done! ????????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/3zCJBMu6Qp — IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021

Ураган в Швеции не пустил Экхофф к рекорду

Тириль Экхофф после доминирующего выступления на сдвоенном этапе в Нове Место стала недосягаемой для преследовательниц в борьбе за Большой хрустальный глобус. Мощный заряд мотивации на финальный рывок норвежке давала погоня за рекордом легендарной Магделены Форсберг, которая в сезоне 2000-2001 выиграла 14 личных гонок. У Экхофф перед последним этапом было 12 побед, а это означало, что для рекорда всех времен Тириль должна была на шведской земле выиграть три гонки из трех.

Экхофф буднично забрала седьмой спринт кряду, а дальше на окрестности шведского стадиона в Эстерсунде, словно защищая наследие местной легенды, обрушился шквальный ветер. В экстремальных условиях королева Кубка мира допустила всего четыре промаха, однако этого все равно оказалось недостаточно, чтобы поравняться с Форсберг. В тот день Марте Олсбю-Ройселанд сделала ставку на скорострельность и не ошиблась – даже четыре промаха на двух заключительных стрельбах не помешали ей защитить лидерство и получить свою дозу сатисфакции после поражения от Экхофф в общем зачете Кубка мира.

К воскресному масс-старту непогода окончательно разрушила все надежды Экхофф. Тириль допустила восемь промахов и упустила свой последний шанс настичь Форсберг.

Here are the final overall standings of 2020/21 @IBU_WC season!



Eckhoff takes crystal globe for the 1st time in her career.

Røiseland and @PreussFranziska gets the personal best with P2 and P3.@_Dinarochka_ becomes the 1st ever winner of U25 cup!



94 biathletes scored points! pic.twitter.com/av4p3muuQA — Biathlon facts&stats (@BiathlonStats) March 21, 2021

Да, Тириль Экхофф не смогла поставить красивую точку в этом триумфальном сезоне, но и без рекорда Магдалены Форсберг список ее достижений настолько внушителен, что можно перечислять и перечислять. А рекорд подождет до нового сезона…

Двойной триумф Тандреволд в масс-старте. Она давно заслужила этот момент

Любая норвежская биатлонистка сейчас априори будет находиться в тени Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанд. Но если кто и заслуживает быть третьей силой в мощном скандинавском королевстве, то это Ингрид-Ландмарк Тандреволд. Жительница Осло в этом сезоне трижды поднималась на подиум, включая серебро в масс-старте на чемпионате мира, а вот оформить премьерную победу в карьере ей никак не удавалось.

Финальный масс-старт сезона, наконец, восполнил этот пробел в карьере Тандреволд. Теперь она одна из немногих биатлонисток в истории, которая может похвастаться победой в личной гонке с пятью кругами штрафа. А особой ценности этой виктории добавляет ее впечатляющий рывок на последнем круге, когда норвежка одним махом ликвидировала 5-секундное отставание от Динары Алимбековой и тут же навсегда сбежала от белоруски.

А ведь Тандреволд не просто взяла финальную гонку сезона, но и бонусом вырвала малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов! В это сложно поверить, но перед последней гонкой она занимала лишь девятое место – есть подозрение, что мир биатлона еще не видел таких грандиозных прорывов всего за одну гонку.

Wow!

After 3/5 Mass Starts Tandrevold was just 10 points ahead of P19 Mironova.

After 4/5 Mass Starts Tandrevold was 9th, 49 points behind Simon.

After 5/5 Mass Starts Tandrevold takes Crystal globe! pic.twitter.com/z8HMekO18E — Biathlon facts&stats (@BiathlonStats) March 21, 2021

Ингрид-Ландмарк Тандреволд в начале января на этапе Кубка мира в Оберхофе перепугала всю биатлонную семью, упав во время спринта из-за проблем с сердцем. Спустя несколько месяцев она радостно улыбается на подиуме с глобусом в руках – именно за такие хэппи-энды мы и любим спорт.

Пидручный поймал флэшбэк и снова выдал мощное преследование в Эстерсунде

В контексте Украины самым ярким событием финального этапа сезона в Эстерсунде стал прорыв Дмитрия Пидручного в гонке преследования с 34-го места на 13-е, что позволило капитану мужской сборной квалифицироваться в масс-старт и набрать необходимое количество очков для третьего кряду попадания в топ-25 общего зачета Кубка мира.

Фраза «пасьют в Эстерсунде» для Пидручного звучит так же сладко, как и пожелания спокойной ночи от маленьких сына и дочери. Два года назад именно в этой дисциплине на чемпионате мира в Швеции Дмитрий оформил крупнейшую победу в карьере, наказав Йоханнеса Бё за провал на финальном огневом рубеже.

Конечно, в этот раз обошлось без медали, но и прорыв на 21 строку, несомненно, заслуживает отдельного упоминания. Мог Пидручный замахнуться и на что-то большее, но после идеальной первой половины гонки украинца подвела стрельба стоя, а ведь на экваторе пасьюта Дмитрий входил в топ-10 и был всего в 27 секундах от зоны цветочной церемонии.

Пидручный в условиях нестабильной ветряной обстановки принял единственно правильное решение – на огневых рубежах он не пытался подолгу выцеливать мишени и тем самым сэкономил и силы, и несколько десятков секунд. Быстрее украинца на стрельбище отработал только Матвей Елисеев, который допустил на один промах больше, да и вообще финишировал за пределами топ-40.

По чистому времени Дмитрий Пидручный в преследовании превзошел Тарье Бё, Лукаса Хофера, Себастьяна Самуэльссона, Кантена Фийона-Майе, Эмильена Жаклена и других видных фигур общего зачета Кубка мира. Остается лишь сожалеть, что украинец так неубедительно выступил в спринте.