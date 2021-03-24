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Прима выиграл супер-спринт на чемпионате Украины
Подтвердил класс
Артем Прима с 15-й стартовой позиции выиграл супер-спринт в рамках чемпионата Украины в Буковеле. Один из героев чемпионата мира в Поклюке на четырех стрельбах совершил всего один промах.
Вместе с Примой призерами супер-спринта стали Богдан Цымбал и победитель квалификации Артем Тищенко, который в борьбе за бронзу выиграл финишный спринт у Тараса Лесюка.
Чемпионат Украины. Супер-спринт. Мужчины:
1. Артем Прима (0+1+0+0) 14:51,9
2. Богдан Цымбал (3+0+0+0) +12,4
3. Артем Тищенко (0+0+0+2) +18,3
4. Тарас Лесюк (0+0+0+2) +21,9
5. Руслан Ткаленко (0+1+2+0) +27,8
В субботу мужчины на чемпионате Украины пробегут масс-старт.
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