Прима выиграл супер-спринт на чемпионате Украины

Артем Прима с 15-й стартовой позиции выиграл супер-спринт в рамках чемпионата Украины в Буковеле. Один из героев чемпионата мира в Поклюке на четырех стрельбах совершил всего один промах.

Вместе с Примой призерами супер-спринта стали Богдан Цымбал и победитель квалификации Артем Тищенко, который в борьбе за бронзу выиграл финишный спринт у Тараса Лесюка.

Чемпионат Украины. Супер-спринт. Мужчины:

1. Артем Прима (0+1+0+0) 14:51,9

2. Богдан Цымбал (3+0+0+0) +12,4

3. Артем Тищенко (0+0+0+2) +18,3

4. Тарас Лесюк (0+0+0+2) +21,9

5. Руслан Ткаленко (0+1+2+0) +27,8

В субботу мужчины на чемпионате Украины пробегут масс-старт.