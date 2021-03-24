Меркушина – чемпионка Украины в супер-спринте

Анастасия Меркушина в финале супер-спринта, несмотря на четыре промаха на финальной стрельбе, защитила первое место после победы в утренней квалификации.

Катастрофой Меркушиной на заключительном огневом рубеже чуть не воспользовалась Валя Семеренко, которая могла бы включиться в борьбу за золото, если бы не промахи на предыдущих стрельбах.

Второй долгое время шла Вита Семеренко, однако олимпийская чемпионка также «застрелилась» на последней стрельбе и пропустила вперед сестру.

Чемпионат Украины. Супер-спринт. Женщины:

1. Анастасия Меркушина (0+0+0+4) 17:27,1

2. Валя Семеренко (1+1+1+0) +25,8

3. Вита Семеренко (0+0+1+4) +31,3

4. Александра Меркушина (1+0+2+2) +54,4

5. Елена Городна (3+2+2+0) +1:50.7

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