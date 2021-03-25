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ЧУ. Вита Семеренко выиграла спринт в Буковеле

Биатлон
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ЧУ. Вита Семеренко выиграла спринт в Буковеле

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Вита Семеренко взяла золото в спринте за счет идеальной стрельбы. На лыжне олимпийская чемпионка существенно проиграла Анастасии Меркушиной и Елене Пидгрушной, но обе конкурентки Семеренко не смогли ответить аналогичной успешной стрельбой.

Накануне Вита Семеренко взяла бронзу в финальной гонке супер-спринта. В последний раз Семеренко брала медали национального уровня в личных гонках в сентябре 2011 года, когда стала второй в гонке преследования на летнем чемпионате страны в Тысовце.

Чемпионат Украины. Спринт. Женщины:

1. Вита Семеренко (0+0) 23:24,8

2. Анастасия Меркушина (0+2) +7,5

3. Елена Пидгрушная (0+2) +28,8

4. Валерия Дмитренко (0+1) +1:07,2

5. Валя Семеренко (1+3) +1:08,2

6. Александра Меркушина (2+1) +2:14,9

В программе чемпионата Украины в Буковеле осталась лишь одна личная гонка – 27 марта женщины пробегут масс-старт.

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В статье: Вита Семеренко Анастасия Меркушина биатлон Елена Пидгрушна
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