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ЧУ. Вита Семеренко выиграла спринт в Буковеле
Подтвердила класс
Вита Семеренко взяла золото в спринте за счет идеальной стрельбы. На лыжне олимпийская чемпионка существенно проиграла Анастасии Меркушиной и Елене Пидгрушной, но обе конкурентки Семеренко не смогли ответить аналогичной успешной стрельбой.
Накануне Вита Семеренко взяла бронзу в финальной гонке супер-спринта. В последний раз Семеренко брала медали национального уровня в личных гонках в сентябре 2011 года, когда стала второй в гонке преследования на летнем чемпионате страны в Тысовце.
Чемпионат Украины. Спринт. Женщины:
1. Вита Семеренко (0+0) 23:24,8
2. Анастасия Меркушина (0+2) +7,5
3. Елена Пидгрушная (0+2) +28,8
4. Валерия Дмитренко (0+1) +1:07,2
5. Валя Семеренко (1+3) +1:08,2
6. Александра Меркушина (2+1) +2:14,9
В программе чемпионата Украины в Буковеле осталась лишь одна личная гонка – 27 марта женщины пробегут масс-старт.
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