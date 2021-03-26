Тищенко и Блашко – в топ-10 лучших снайперов сезона в Кубке мира

Артем Тищенко в сезоне 2020-2021 в гонках Кубка мира закрывал 92,1% мишеней. По этому показателю украинца сумел обойти только ветеран сборной Австрии Симон Эдер (92,5%).

У Дарьи Блашко показатель точности на стрельбище составил 87,4% - украинка разделила 8-9 места с биатлонисткой сборной Германии Яниной Хеттих. Первой в рейтинге снайперов стала француженка Лу Жанмонно (91,1%).

Лучшим результатом Тищенко в прошлом сезоне стало 25-е место в гонке преследования на этапе в Нове Место.

Блашко в сезоне 2020-2021 обновила личный рекорд в Кубке мира, заняв 12-е место в пасьюте в Контиолахти.