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Бё против Легрейда: IBU представил обзор сезона в Кубке мира. ВИДЕО
Смотрим, как Йоханнес в третий раз подряд брал Большой хрустальный глобус
фото - biathlonworld.com
Официальный YouTube-канал Международного союза биатлонистов опубликовал обзор сезона в мужской программе Кубка мира 2020-2021.
Сезон запомнился драматичным противостоянием между норвежцами Йоханнесом Бё и Стурлой Легрейдом. В итоге в последней гонке сезона на этапе в Эстерсунде Кубок мира завоевал Бё-младший.
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