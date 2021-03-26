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Бё против Легрейда: IBU представил обзор сезона в Кубке мира. ВИДЕО

Биатлон
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Смотрим, как Йоханнес в третий раз подряд брал Большой хрустальный глобус

Бё против Легрейда: IBU представил обзор сезона в Кубке мира. ВИДЕО

фото - biathlonworld.com

Новина українською

Официальный YouTube-канал Международного союза биатлонистов опубликовал обзор сезона в мужской программе Кубка мира 2020-2021.

Сезон запомнился драматичным противостоянием между норвежцами Йоханнесом Бё и Стурлой Легрейдом. В итоге в последней гонке сезона на этапе в Эстерсунде Кубок мира завоевал Бё-младший.

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В статье: Йоханнес Бе Кубок мира по биатлону 2020-2021 Стурла Легрейд
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