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Дмитрий Пидручный выиграл масс старт Чемпионата Украины, серебро у Ткаленко

Биатлон
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Результаты отечественного первенства

Дмитрий Пидручный выиграл масс старт Чемпионата Украины, серебро у Ткаленко

UA-Футбол
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Сегодня, 27 марта в Буковеле в рамках Чемпионата Украины по биатлону 2021 состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.

Победу в заезде одержал капитан команды Дмитрий Пидручный. До последней стрельбы на триумф также претендовал Руслан Ткаленко, но 2 круга штрафа на стойке принесли ему лишь серебряную награду. ТОП 3 замкнул Андрей Доценко.

Чемпионат Украины 2021. Буковель

Масс старт

Мужчины

1. Дмитрий Пидручный (0+1+0+0)

2. Руслан Ткаленко (1+0+0+2) (+28,5)

3. Андрей Доценко (1+1+1+0) (+1.01,5)

Напомним, что ранее IBU представили обзор Кубка мира 2020/2021.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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