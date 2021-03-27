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Дмитрий Пидручный выиграл масс старт Чемпионата Украины, серебро у Ткаленко
Результаты отечественного первенства
Сегодня, 27 марта в Буковеле в рамках Чемпионата Украины по биатлону 2021 состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.
Победу в заезде одержал капитан команды Дмитрий Пидручный. До последней стрельбы на триумф также претендовал Руслан Ткаленко, но 2 круга штрафа на стойке принесли ему лишь серебряную награду. ТОП 3 замкнул Андрей Доценко.
Чемпионат Украины 2021. Буковель
Масс старт
Мужчины
1. Дмитрий Пидручный (0+1+0+0)
2. Руслан Ткаленко (1+0+0+2) (+28,5)
3. Андрей Доценко (1+1+1+0) (+1.01,5)
Напомним, что ранее IBU
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