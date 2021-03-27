Анастаия Меркушина - чемпионка Украины в масс старте, у Джимы серебро

Сегодня, 27 марта в Буковеле состоялась гонка с массовым стартом в рамках Чемпионата Украины 2021 по биатлону.

Победу в заезде одержала Анастасия Меркушина. Юлия Джима шла лидером половину дистанции, однако на третьей стрельбе допустила сразу три промаха и отпустила соперницу далеко от себя, в итоге серебряная награда. ТОП 3 замкнула Кристина Дмитренко.

Чемпионат Украины. Буковель

Масс старт

Женщины

1. Анастасия Меркушина (1+1+0+1)

2. Юлия Джима (1+1+3+1)

3. Кристина Дмитренко (0+0+0+1)

Результаты мужского масс старта