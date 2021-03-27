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Анастаия Меркушина - чемпионка Украины в масс старте, у Джимы серебро

Биатлон
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Результаты гонки

Анастаия Меркушина - чемпионка Украины в масс старте, у Джимы серебро

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 марта в Буковеле состоялась гонка с массовым стартом в рамках Чемпионата Украины 2021 по биатлону.

Победу в заезде одержала Анастасия Меркушина. Юлия Джима шла лидером половину дистанции, однако на третьей стрельбе допустила сразу три промаха и отпустила соперницу далеко от себя, в итоге серебряная награда. ТОП 3 замкнула Кристина Дмитренко.

Чемпионат Украины. Буковель

Масс старт

Женщины

1. Анастасия Меркушина (1+1+0+1)

2. Юлия Джима (1+1+3+1)

3. Кристина Дмитренко (0+0+0+1)

Результаты мужского масс старта

Напомним, что ранее IBU представили обзор сезона 2020/2021.

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В статье: Анастасия Меркушина Юлия Джима
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