Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анастаия Меркушина - чемпионка Украины в масс старте, у Джимы серебро
Результаты гонки
Сегодня, 27 марта в Буковеле состоялась гонка с массовым стартом в рамках Чемпионата Украины 2021 по биатлону.
Победу в заезде одержала Анастасия Меркушина. Юлия Джима шла лидером половину дистанции, однако на третьей стрельбе допустила сразу три промаха и отпустила соперницу далеко от себя, в итоге серебряная награда. ТОП 3 замкнула Кристина Дмитренко.
Чемпионат Украины. Буковель
Масс старт
Женщины
1. Анастасия Меркушина (1+1+0+1)
2. Юлия Джима (1+1+3+1)
3. Кристина Дмитренко (0+0+0+1)
Напомним, что ранее IBU
Популярное сейчас
- Виллиан назвал худший этап своей карьеры
- Кухаревич продолжит карьеру в Европе, у Миная новый тренер и это не Севидов. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Ничто не выдает брата Ман Сити: объясняем, кто купил главного таланта Руха
- Прима выиграл супер-спринт на чемпионате Украины
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО