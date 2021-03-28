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Черниговская команда победила в смешанной эстафете Чемпионата Украины
Продолжается отечественное первенство
Сегодня, 28 марта в Буковеле состоялась классическая смешанная эстафета в рамках Чемпионата Украины 2021.
Победу в заезде одержала команда Черниговской области, серебро у представителей Сумской области, а ТОП 3 заперли биатлонисты из Киева.
Чемпионат Украины 2021. Буковель
Смешанная эстафета
1. Черниговская область
Валерия Дмитренко
Кристина Дмитренко
Артем Тищенко
Руслан Ткаленко
2. Сумская область
Вита Семеренко
Валя Семеренко
Роман Боровик
Денис Насико
3. Киев
Юлия Джима
Елена Пидгрушная
Даниил Бабин
Сергей Лютый
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