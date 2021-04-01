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Велепец возглавил женскую сборную Украины по биатлону
Камбэк словенца
К Олимпийским играм 2022 года в Пекине украинских биатлонистов будут готовить Юрай Санитра и Урош Велепец. Это решение было принято Федерацией биатлона Украины после обсуждения с членами Исполкома Федерации, а также руководством отдела зимних видов спорта Министерства по делам молодежи и спорта Украины.
В тренерский штаб мужской команды под руководством Санитры вошли Алексей Кравченко и Роман Прима. С женщинами помогать Велепецу будут Александр Кравченко и Игорь Ященко.
Состав сборной Украины перед олимпийским сезоном:
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко.
Женщины: Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Екатерина Бех, Ирина Петренко, Анна Кривонос.
Что касается сестер Семеренко, то Валентина и Вита будут готовиться к Олимпийским играм с Григорием Шамраем.
Подготовку к новому сезону основа сборной Украины начнет 13 мая на сборах в Сянках.
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