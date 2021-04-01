Велепец возглавил женскую сборную Украины по биатлону

К Олимпийским играм 2022 года в Пекине украинских биатлонистов будут готовить Юрай Санитра и Урош Велепец. Это решение было принято Федерацией биатлона Украины после обсуждения с членами Исполкома Федерации, а также руководством отдела зимних видов спорта Министерства по делам молодежи и спорта Украины.

В тренерский штаб мужской команды под руководством Санитры вошли Алексей Кравченко и Роман Прима. С женщинами помогать Велепецу будут Александр Кравченко и Игорь Ященко.

Состав сборной Украины перед олимпийским сезоном:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко.

Женщины: Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Екатерина Бех, Ирина Петренко, Анна Кривонос.

Что касается сестер Семеренко, то Валентина и Вита будут готовиться к Олимпийским играм с Григорием Шамраем.

Подготовку к новому сезону основа сборной Украины начнет 13 мая на сборах в Сянках.