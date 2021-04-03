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Урош Велепец о тренерском штабе: Надо будет еще научить их работе и методике
Комментарий специалиста
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о тренерском штабе, с которым будет работать в команде. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"По договоренностям, Александр Кравченко точно будет заниматься стрельбой: я его уважаю, он довольно спокойный и разбирается в стрельбе на высоком уровне.
Также будет Игорь Ященко: им доволен, он молодой тренер, считаю его очень перспективным. Не знаю, сколько времени буду находиться в Украине, надо будет еще научить их работе, методике.
Но Игорь Ященко - точно способен, он пока молодой, потом сможет принимать команду самостоятельно и готовить" - сказал он.
Напомним, что ранее Макгрегор и Порье
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