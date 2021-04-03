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Пикник в горах - только мечтать: Доротея Вирер проводит субботу на природе. Фото
Итальянка наслаждается отдыхом
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер в выходной день решила отдохнуть в горах. Фото и видео с пикнике в Альпах она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинские легкоатлетки
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