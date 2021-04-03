Пикник в горах - только мечтать: Доротея Вирер проводит субботу на природе. Фото

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер в выходной день решила отдохнуть в горах. Фото и видео с пикнике в Альпах она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинские легкоатлетки проводили активные тренировки и готовились к старту соревнований.