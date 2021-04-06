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Пидгрушна: Сезон? По результату в протоколе он меня не удовлетворил
Украинка подводит итоги зимнего сезона
Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная не слишком довольна зимним сезоном.
"Сезон? По результату в протоколе он меня не удовлетворил. Была стрельба - не было бега, был бег - не было стрельбы, было и то, и другое - погодные условия мешали проявить себя".
"И, как ни крути, но финишный результат в протоколе постоянно вызывал недовольство".
"В остальном сезон был достаточно интересным, нестандартным. С одной стороны, он был сложным, ведь мы не могли во время сезона поехать домой, а с другой - это были новые вызовы, поскольку мы смогли выдержать такой долгий промежуток времени без возвращения в Украину, при этом поддерживая положительный микроклимат".
"Конечно, мы пытались показать максимально хороший результат при той подготовке, которая у нас была до соревновательного периода", - сказала Пидгрушная в интервью biathlon.com.ua.
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