Пидгрушна: Сезон? По результату в протоколе он меня не удовлетворил

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная не слишком довольна зимним сезоном.

"Сезон? По результату в протоколе он меня не удовлетворил. Была стрельба - не было бега, был бег - не было стрельбы, было и то, и другое - погодные условия мешали проявить себя".

"И, как ни крути, но финишный результат в протоколе постоянно вызывал недовольство".

"В остальном сезон был достаточно интересным, нестандартным. С одной стороны, он был сложным, ведь мы не могли во время сезона поехать домой, а с другой - это были новые вызовы, поскольку мы смогли выдержать такой долгий промежуток времени без возвращения в Украину, при этом поддерживая положительный микроклимат".

"Конечно, мы пытались показать максимально хороший результат при той подготовке, которая у нас была до соревновательного периода", - сказала Пидгрушная в интервью biathlon.com.ua.